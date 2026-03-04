ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Το κυβερνών κόμμα υποβάλλει νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 15 ετών

Η Τουρκία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών που έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αποφάσεις

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Το κυβερνών κόμμα AK του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο ένα σχέδιο νόμου που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Με το νομοσχέδιο αυτό, η Τουρκία ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας, αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και άλλων χωρών που έχουν υιοθετήσει ή εξετάζουν την υιοθέτηση παρόμοιων περιορισμών, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Το νομοσχέδιο για τα social media στην Τουρκία

Το τουρκικό νομοσχέδιο θα απαιτεί από τους παρόχους των social media να δημιουργήσουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας και να προσφέρουν εργαλεία γονικού ελέγχου για να προασπίσουν την ασφάλεια των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στα παιδιά άνω των 15 ετών θα παρέχονται ξεχωριστές ασφαλείς υπηρεσίες, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης το επιβλαβές περιεχόμενο θα αφαιρείται εντός μίας ώρας.

Η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία θα μπορούσε να επιφέρει πρόστιμα έως και 3% των παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας ή περιορισμούς στο εύρος ζώνης.

Οι ξένοι διανομείς διαδικτυακών παιχνιδιών θα αντιμετωπίσουν επίσης νέες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής ταξινόμησης των παιχνιδιών τους.

Η αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP, Λέιλα Σαχίν Ούστα, δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες παιχνιδιών θα έχουν έξι μήνες για να συμμορφωθούν με το νόμο.

Η Τουρκία ήδη ελέγχει αυστηρά τις εταιρείες social media και επιβάλλει γρήγορα διαγραφές και απαγορεύσεις πρόσβασης. Σύμφωνα με έκθεση της τοπικής αρχής λογοκρισίας IFOD, επί του παρόντος απαγορεύει την πρόσβαση σε 1,2 εκατομμύρια ιστοσελίδες και αναρτήσεις σε κοινωνικά μέσα.

Με πληροφορίες από Reuters

