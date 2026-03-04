ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ισραήλ: Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε επίθεση στο Ιράν στα μέσα του έτους

Την πληροφορία γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΡΑΗΛ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΛΗΓΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Το Ισραήλ σκόπευε αρχικά να πλήξει το Ιράν στα μέσα του 2026, όμως οι εξελίξεις κατέστησαν αναγκαίο να επισπευσθεί το χρονοδιάγραμμα.

Την πληροφορία έκανε σήμερα γνωστή ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ.

Η αλλαγή της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατζ, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών. «Όμως λόγω των εξελίξεων και των συνθηκών, κυρίως των γεγονότων που συνέβησαν στο Ιράν, της στάσης του Αμερικανού προέδρου και της δυνατότητας να οργανωθεί μια κοινή επιχείρηση, κατέστη αναγκαίο να τα επισπεύσουμε όλα για τον Φεβρουάριο», πρόσθεσε.

Κατά το κίνημα αμφισβήτησης των ιρανικών αρχών, που πνίγηκε στο αίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους διαδηλωτές ότι έχουν την υποστήριξη της Ουάσιγκτον και ότι οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό του ιρανικού λαού.

Οι Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκαναν παρόμοιες δηλώσεις και κάλεσαν τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν κατά της κεντρικής εξουσίας.

Ο βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψουν τις βαλλιστικές δυνατότητές του.

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν με τον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Διεθνή / «Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ - Οι ΗΠΑ φέρεται να πήραν την ευθύνη για τη βύθιση του ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Το Ιράν σπεύδει να διορίσει νέο ηγέτη - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν με τον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Διεθνή / «Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο
THE LIFO TEAM
 
 