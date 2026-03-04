ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

O Bad Bunny στο Super Bowl συγκέντρωσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια προβολές μέσα σε ένα 24ωρο

Tο σόου είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές στην ιστορία του θεσμού

The LiFO team
The LiFO team
BAD BUNNY SUPER BOWL ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Ο Bad Bunny και το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl LX γιορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο τηλεθέασης.

Σύμφωνα με την εταιρεία ψυχαγωγίας Roc Nation του JAY-Z, το σόου συγκέντρωσε 4,157 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Το ρεκόρ του σόου του Bad Bunny

H Roc Nation που είχε την παραγωγή του σόου δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για τις 4,157 δισ. προβολές. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τη μετάδοση στις ΗΠΑ, τις διεθνείς ροές, το YouTube και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Τα επίσημα δεδομένα ροής των Nielsen και Adobe Analytics κατέγραψαν 128,2 εκατομμύρια θεατές για την παράσταση.

Με βάση τα στοιχεία είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές σόου για το ημίχρονο του Super Bowl στην ιστορία του, πίσω από εκείνα των Kendrick Lamar, Michael Jackson και Usher. Πρόσθετες αναφορές από το Variety υποδηλώνουν ότι ο τεράστιος αριθμός των προβολών περιλαμβάνει τη συνολική προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε λογαριασμούς θαυμαστών, influencers και πλατφόρμες που ανήκουν σε αυτούς.

Ο καλλιτέχνης, γεννημένος ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο έφερε την πορτορικανική κουλτούρα στο στάδιο Levi’s στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, για την παράστασή του στο ημίχρονο του Super Bowl του 2026.

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ - Οι ΗΠΑ φέρεται να πήραν την ευθύνη για τη βύθιση του ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Το Ιράν σπεύδει να διορίσει νέο ηγέτη - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν με τον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Διεθνή / «Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
 
 