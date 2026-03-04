ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν υπόσχεται «πλήρη καταστροφή»

Ο ταχύτατα κλιμακούμενος πόλεμος μπαίνει στην πέμπτη μέρα και εξαπλώνεται έως τον Ινδικό Ωκεανό, με τη βύθιση του «Iris Dena» στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

The LiFO team
The LiFO team
Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν υπόσχεται «πλήρη καταστροφή» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EPA
0

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην πέμπτη μέρα και επεκτείνεται μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, με τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας «Iris Dena», στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων ασφαλείας στο Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ η Τεχεράνη απείλησε με «πλήρη καταστροφή των στρατιωτικών και οικονομικών υποδομών της περιοχής».

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι χτύπησε κτίρια της Basij (ιδρύθηκε το 1979 από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί ως παραστρατιωτική οργάνωση εθελοντών με στόχο την υπεράσπιση του ισλαμικού καθεστώτος και, στην πορεία, αναπτύχθηκε ως μία από τις κύριες δυνάμεις ελέγχου και καταστολής στο Ιράν), καθώς και κτίρια των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με κουρδικά μέσα, επιδρομές έπληξαν επίσης αστυνομικά τμήματα και έδρες των Φρουρών της Επανάστασης, στις κουρδικές περιοχές της βορειοδυτικής Ιρανίας.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των λαϊκών κινημάτων στο παρελθόν, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνηση της χώρας.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης κουρδικών αυτονομιστικών ομάδων για εισβολή σε μέρη του Ιράν και δημιουργία ζώνης ασφαλείας στη βορειοδυτική περιοχή.



Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Διεθνοπολιτική διάσταση και αντιδράσεις

Η σύγκρουση αποκτά συνεχώς περιφερειακές διαστάσεις. Το Ιράν έχει πλήξει κράτη του Κόλπου, η Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ και της Κύπρου, ενώ η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, με τις αρχές της Σρι Λάνκα να αναφέρουν τουλάχιστον 80 νεκρούς και 23 διασωθέντες από τους περίπου 180 επιβαίνοντες.

Οι εκτιμήσεις για τους νεκρούς στο Ιράν από τις πέντε πρώτες μέρες των επιθέσεων φτάνουν μεταξύ 1.045 και 1.500 ανθρώπων.

Η IRGC (Φρουροί της Επανάστασης) ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, και απείλησε ότι θα πλήξει και ισραηλινές πρεσβείες διεθνώς σε περίπτωση νέων ισραηλινών επιθέσεων.



Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μέτρα ασφαλείας στο Λίβανο και νέος ηγέτης στο Ιράν

Το Ισραήλ διέταξε εκκένωση όλων των περιοχών νότια του ποταμού Λιτάνι, καλύπτοντας περίπου το ένα τέταρτο του Λιβάνου, μια κίνηση πρωτοφανή ακόμα και σε σχέση με τον πόλεμο 13 μηνών με τη Χεζμπολάχ το 2024.

Στο μεταξύ στο Ιράν, οι τελετές για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναβλήθηκαν λόγω των βομβαρδισμών. Οι ανώτατοι κληρικοί της χώρας συναντήθηκαν για τον διορισμό νέου ηγέτη, με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ και υποστηριζόμενο από την IRGC, να θεωρείται επικρατέστερος υποψήφιος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα σηματοδοτήσει ενίσχυση του ρόλου της IRGC και αυστηρότερη καταστολή των εσωτερικών διαμαρτυριών, οι οποίες νωρίτερα φέτος οδήγησαν σε εβδομάδες διαδηλώσεων με τουλάχιστον 7.000 νεκρούς.

Το Ισραήλ τέλος, προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε νέος ηγέτης θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ ή των ΗΠΑ θα αποτελεί στόχο για εξάλειψη.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ - Οι ΗΠΑ φέρεται να πήραν την ευθύνη για τη βύθιση του ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Το Ιράν σπεύδει να διορίσει νέο ηγέτη - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης η περιοχή – Το Ιράν κινείται άμεσα για τη διάδοχη

Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ - Οι ΗΠΑ φέρεται να πήραν την ευθύνη για τη βύθιση του ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Το Ιράν σπεύδει να διορίσει νέο ηγέτη - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν με τον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Διεθνή / «Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Μετά από δύο δεκαετίες, η παραδοσιακή συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να καταρρέει με τους Αμερικανούς να είναι πιο διχασμένοι και επιφυλακτικοί από πριν
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
 
 