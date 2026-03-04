Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν υπόσχεται «πλήρη καταστροφή»

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην πέμπτη μέρα και επεκτείνεται μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, με τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας «Iris Dena», στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων ασφαλείας στο Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ η Τεχεράνη απείλησε με «πλήρη καταστροφή των στρατιωτικών και οικονομικών υποδομών της περιοχής».

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι χτύπησε κτίρια της Basij (ιδρύθηκε το 1979 από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί ως παραστρατιωτική οργάνωση εθελοντών με στόχο την υπεράσπιση του ισλαμικού καθεστώτος και, στην πορεία, αναπτύχθηκε ως μία από τις κύριες δυνάμεις ελέγχου και καταστολής στο Ιράν), καθώς και κτίρια των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με κουρδικά μέσα, επιδρομές έπληξαν επίσης αστυνομικά τμήματα και έδρες των Φρουρών της Επανάστασης, στις κουρδικές περιοχές της βορειοδυτικής Ιρανίας.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των λαϊκών κινημάτων στο παρελθόν, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνηση της χώρας.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης κουρδικών αυτονομιστικών ομάδων για εισβολή σε μέρη του Ιράν και δημιουργία ζώνης ασφαλείας στη βορειοδυτική περιοχή.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Διεθνοπολιτική διάσταση και αντιδράσεις

Η σύγκρουση αποκτά συνεχώς περιφερειακές διαστάσεις. Το Ιράν έχει πλήξει κράτη του Κόλπου, η Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ και της Κύπρου, ενώ η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, με τις αρχές της Σρι Λάνκα να αναφέρουν τουλάχιστον 80 νεκρούς και 23 διασωθέντες από τους περίπου 180 επιβαίνοντες.

Οι εκτιμήσεις για τους νεκρούς στο Ιράν από τις πέντε πρώτες μέρες των επιθέσεων φτάνουν μεταξύ 1.045 και 1.500 ανθρώπων.

Η IRGC (Φρουροί της Επανάστασης) ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, και απείλησε ότι θα πλήξει και ισραηλινές πρεσβείες διεθνώς σε περίπτωση νέων ισραηλινών επιθέσεων.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μέτρα ασφαλείας στο Λίβανο και νέος ηγέτης στο Ιράν

Το Ισραήλ διέταξε εκκένωση όλων των περιοχών νότια του ποταμού Λιτάνι, καλύπτοντας περίπου το ένα τέταρτο του Λιβάνου, μια κίνηση πρωτοφανή ακόμα και σε σχέση με τον πόλεμο 13 μηνών με τη Χεζμπολάχ το 2024.

Στο μεταξύ στο Ιράν, οι τελετές για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναβλήθηκαν λόγω των βομβαρδισμών. Οι ανώτατοι κληρικοί της χώρας συναντήθηκαν για τον διορισμό νέου ηγέτη, με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ και υποστηριζόμενο από την IRGC, να θεωρείται επικρατέστερος υποψήφιος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα σηματοδοτήσει ενίσχυση του ρόλου της IRGC και αυστηρότερη καταστολή των εσωτερικών διαμαρτυριών, οι οποίες νωρίτερα φέτος οδήγησαν σε εβδομάδες διαδηλώσεων με τουλάχιστον 7.000 νεκρούς.

Το Ισραήλ τέλος, προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε νέος ηγέτης θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ ή των ΗΠΑ θα αποτελεί στόχο για εξάλειψη.

Με πληροφορίες από Guardian