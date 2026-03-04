Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: «Η Κύπρος δεν συμμετέχει ούτε προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθύνθηκε στους πολίτες με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών αποτελεί ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όπως τόνισε, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και το σύνολο της κυβέρνησης βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπευθυνότητα και διαφάνεια, με γνώμονα αποκλειστικά την ασφάλεια.

Επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει ούτε προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, διατηρώντας τον ανθρωπιστικό της ρόλο και προτάσσοντας τη λύση αντί του προβλήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τον ασφαλή επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, με τις πρώτες πτήσεις επαναπατρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας, ενώ ενεργοποιείται δοκιμαστικά ένα έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, για αποστολή άμεσων μηνυμάτων στο κινητό των πολιτών σε περίπτωση ανάγκης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, εξασφαλίζοντας σημαντική βοήθεια από την Ελλάδα και τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη για περαιτέρω υποστήριξη.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες σε συνεργασία, νηφαλιότητα και ψυχραιμία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάλειπτα για την προστασία της χώρας και του λαού της, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

«Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Απευθύνομαι και πάλιν προς όλες και όλους εσάς, με αφορμή την πρωτοφανή κρίση που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή μας, προκαλώντας ανησυχία και αβεβαιότητα.

Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης.

Για αυτό τον λόγο, η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες.

Ταυτόχρονα, ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησής σας, ενεργοποιείται από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό σας.

Την ίδια ώρα, εργαζόμαστε για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των Κυπρίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό. Ήδη έχουν αφιχθεί οι πρώτες πτήσεις με επαναπατρισθέντες.

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Θέλω για μια ακόμη φορά να επαναλάβω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με Υπευθυνότητα.

Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις. Επιθυμώ εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυπριακής κυβέρνησης, να τους εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

Φίλες και Φίλοι,

Οι στιγμές απαιτούν συνεργασία και νηφαλιότητα.

Δεν θα πάψουμε στιγμή να εργαζόμαστε, με πρώτιστο μέλημα την Ασφάλεια της χώρας και του λαού μας.»

