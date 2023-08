Πάπας Φραγκίσκος: «Να ακούτε την κραυγή οδύνης» εκείνων που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά

Στο πλευρό ατόμων που υπέστηκαν σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς στάθηκε ο πάπας Φραγκίσκος κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Πορτογαλία.

Ειδικότερα, χθες, ο πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε σήμερα τους Πορτογάλους ιερείς «να ακούν την κραυγή οδύνης όσων έχουν υποστεί» σεξουαλική κακοποίηση εντός των κόλπων της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Η δήλωσή του ήρθε έξι μήνες μετά τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης για το εν λόγω θέμα που σόκαρε τη χώρα.

Ενώπιον ιερέων και επισκόπων που είχαν συγκεντρωθεί στο Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, ο Χόρχε Μπεργκόλιο μίλησε για την «απογοήτευση» και τον «θυμό» που αισθάνονται ορισμένοι άνθρωποι απέναντι στην εκκλησία «κάποιες φορές εξαιτίας της δικής μας κακής μαρτυρίας και των σκανδάλων που αμαύρωσαν το πρόσωπό της». Τα σκάνδαλα, πρόσθεσε, απαιτούν «ταπεινή και συνεχή κάθαρση, αρχής γενομένης από την κραυγή οδύνης των θυμάτων, που πρέπει πάντα να εισακούεται».

This week, hundreds of thousands of young Catholics gather in Lisbon, Portugal for the World Youth Day Celebrations. Pope Francis joins them today. May this bring peace and joy to the world. pic.twitter.com/ZogwvECxLM — Chuma (@drchuma_o) August 2, 2023

Να σημειωθεί πως στην Πορτογαλία, μια χώρα δέκα εκατομμυρίων κατοίκων, οκτώ στους δέκα δηλώνουν καθολικοί στο θρήσκευμα. Η Εκκλησία ζήτησε συγγνώμη από τόσους υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε «να αλλάξει η κουλτούρα της» αλλά, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, το 68% των Πορτογάλων πιστεύει ότι η εικόνα της έγινε χειρότερη.

On his first day in Lisbon, Pope Francis prayed Vespers in the church of Lisbon’s iconic Mosterio dos Jerónimos. He also held separate meetings with the president and prime minister of Portugal, local civil servants and the diplomatic corps. pic.twitter.com/HFqZRlvYB1 — ACI Africa (@aciafricanews) August 2, 2023

#Gravitas | Pope Francis is making a five-day visit to Portugal amid potential cost of living crises. The Pope is being criticised for ignoring the Church's sexual abuse scandals.



Will the Pope address the Church's scandals?



Molly Gambhir brings you a report. pic.twitter.com/09Sm0JwUHe — WION (@WIONews) August 2, 2023

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο μια έρευνα που είχε ζητηθεί από τη Σύνοδο των Πορτογάλων Επισκόπων αλλά υλοποιήθηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον 4.815 ανήλικοι είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά στους κόλπους της εκκλησίας από το 1950 και μετά. Η ιεραρχία της εκκλησίας απέκρυπτε «συστηματικά» τα γεγονότα αυτά, είπαν οι ειδικοί αφού άκουσαν περισσότερες από 500 μαρτυρίες.

Πριν από την άφιξη του πάπα στη Λισαβόνα, μια ομάδα υποστήριξης των ατόμων αυτών τοποθέτησε στην πόλη τρεις μεγάλες αφίσες όπου αναφέρεται ότι «περισσότερα από 4.800 παιδιά κακοποιήθηκαν από την καθολική εκκλησία στην Πορτογαλία».

Πάπας Φραγκίσκος: Συνάντηση με 13 άτομα που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από ιερείς

Ο πάπας Φραγκίσκος υποδέχθηκε σήμερα στην πρεσβεία του Βατικανού στη Λισαβόνα 13 άτομα που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς, με τη συνάντηση να διαρκεί πάνω από μία ώρα σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Βατικανού.

Σύμφωνα με τη Σύνοδο των Επισκόπων, ο πάπας Φραγκίσκος σκόπευε να συναντηθεί, ιδιωτικά, με άτομα που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, ωστόσο το συγκεκριμένο «ραντεβού» δεν αναφερόταν στο επίσημο πρόγραμμά του.

-Εάν είστε επιζώσα βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή trafficking ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο [email protected]

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - AFP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 3.8.2023