Πάνω από 1.800 ακαδημαϊκοί δεσμεύονται να μποϊκοτάρουν το Πανεπιστήμιο Κολούμπια

Περισσότεροι από 1.800 ακαδημαϊκοί, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών και καθηγητών τέχνης, έχουν δεσμευτεί να μποϊκοτάρουν το Πανεπιστήμιο Κολούμπια σε μια ανοιχτή επιστολή που εστάλη στις 26 Μαρτίου.

Στην επιστολή, καταγγέλλουν τη συμφωνία του εκπαιδευτικού ιδρύματος να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Υποχωρώντας στις απαιτήσεις Τραμπ και αποτυγχάνοντας να προστατεύσει τους διεθνείς φοιτητές», αναφέρει η επιστολή, «το Κολούμπια συμμετείχε σε μια ''αυταρχική επίθεση στα πανεπιστήμια'' με στόχο την καταστροφή του ρόλου τους ως χώρους διδασκαλίας, έρευνας, μάθησης και ακτιβισμού που είναι απαραίτητοι για την οικοδόμηση ενός ελεύθερου και δίκαιου κόσμου».

«Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ επιτίθεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτίθεται ταυτόχρονα στο National Endowment for the Arts και στο National Endowment for Humanities», είπε στο Hyperallergic η Sarah Gilbert, αναπληρώτρια καθηγήτρια τέχνης στο Pitzer College και μια από εκείνους που υπέγραψαν την επιστολή.

Οι ακαδημαϊκοί που μποϊκοτάρουν το Πανεπιστήμιο, λένε ότι θα δεσμευτούν να απέχουν από ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και χρηματοδοτούνται από το Κολούμπια και το Κολέγιο Μπάρναρντ, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, συνεδρίων και συνεργασιών με μέλη της σχολής του ιδρύματος που κατέχουν επίσης, διοικητικές θέσεις.

Η Γκίλμπερτ είπε ότι η συναίνεση του Κολούμπια στις απαιτήσεις του Τραμπ σηματοδοτεί κίνδυνο για άλλες μορφές έκφρασης, τονίζοντας πως «είναι μια κυβέρνηση που έχει δείξει αυταρχικές τάσεις και επιτίθεται στον λόγο. Κυνηγούν τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες και τους ακαδημαϊκούς».

Η Laura Kina, καθηγήτρια τέχνης στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, τόνισε τη διασύνδεση των ακαδημαϊκών κλάδων. «Είμαι ζωγράφος, αλλά για μένα έχει σημασία ότι οι επιστήμες έχουν χρηματοδότηση», είπε η Kina στο Hyperallergic. «Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις τέχνες από αυτούς τους άλλους τομείς». Σημειώνεται πως η Kina είναι η πρώτη που υπέγραψε την ανοιχτή επιστολή, ζητώντας παράλληλα να προσυατευτούν οι φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές.

«Είμαι τακτική καθηγήτρια και πολίτης γεννημένη στις ΗΠΑ, και έτσι με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που με προστατεύουν, ό,τι κι αν σημαίνουν, πρέπει να βοηθήσω τους άλλους», πρόσθεσε η Kina.

Yπενθυμίζεται πως το Πανεπιστήμιο Κολούμπια συμφώνησε την Παρασκευή (21/3) να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ώστε να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από Ηyperallergic

