Πανηγυρισμοί στο Ιράν για τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς

Για αυτοπεποίθηση των Παλαιστινίων μπροστά στις ισραηλινές δυνάμεις μιλάει το Ιράν, ενώ για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς που βρίσκεται σε εξέλιξη πανηγυρισμοί καταγράφονται σε πολλά σημεία της χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι σημερινές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ αποδεικνύουν την αυξημένη αυτοπεποίθηση των Παλαιστινίων μπροστά στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Σε αυτή την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν το στοιχείο της έκπληξης και άλλες συνδυασμένες μέθοδοι, που δείχνουν την αυτοπεποίθηση του παλαιστινιακού λαού μπροστά στις δυνάμεις κατοχής του», μετέδωσε το ISNA επικαλούμενο συνέντευξη του εκπροσώπου του υπουργείου Νάσερ Καναάνι. Οι επιθέσεις «απέδειξαν ότι το σιωνιστικό καθεστώς είναι πιο ευάλωτο από ποτέ και ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται στα χέρια της παλαιστινιακής νεολαίας», δήλωσε στο IRNA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Μπαχαντορί Τζαχρομί.

Local news channels have reported mass celebrations in Iran to show solidarity with Palestine after the Hamas group attacked Israel early today.

Dozens of casualties have been reported on both sides after Israel launched a counter-attack on the Gaza Strip. pic.twitter.com/kj1WWMZ6Yh — Daily Times (@dailytimespak) October 7, 2023

🔴🇮🇷 #IRAN: People in Tehran and Isfahan rallied to the streets in support of today's operations conducted by Palestinian resistance groups against the illegitimate Zionist Israeli regime, expressing their jubilation#طوفان_الأقصى #ایران #اصفهان https://t.co/WjYalALQl6 pic.twitter.com/CMef85W5uv — Haidar Akarar  (@HaidarAkarar) October 7, 2023

Πανηγυρισμούς πάντως κατέγραψαν οι κάμερες και στην Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία, πάντως από την πλευρά της, καταδίκασε έντονα τις απώλειες αμάχων στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με την Άγκυρα να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης προτού αυτή επεκταθεί σε άλλες περιοχές. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση. Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τους Τούρκους πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

#Istanbul residents came out to rally in front of Fatih Mosque in support of #Hamas. pic.twitter.com/1k3z1bYP1e — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Πόλεμος στο Ισραήλ: Τι λέει το Ιράκ

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησε ο παλαιστινιακός λαός σήμερα είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα δεκαετιών «συστημικής καταπίεσης» από την Σιωνιστική Αρχή Κατοχής», αναφέρεται σε ανακοίνωση του επίσημου εκπροσώπου της ιρακινής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση προειδοποιεί επίσης ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στα παλαιστινιακά εδάφη κινδυνεύει να επηρεάσει την σταθερότητα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP