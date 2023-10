Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Αύριο αναμένεται να λάβει χώρα στην έδρα του ΟΗΕ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις σημερινές εξελίξεις με τον πόλεμο Ισράηλ - Χαμάς.

Συγκεκριμένα, μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για το Παλαιστινιακό ζήτημα θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, μετά τον πόλεμο Ισραήλ και Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα τα Ηνωμένα Έθνη. Η Βραζιλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του ΣΑ αυτό τον μήνα είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Πόλεμος Ισραήλ: Ρωσία, Μπάιντεν και Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει «διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί μια ευρύτερη ανάφλεξη» μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Γκουτέρες «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Χαμάς σε ισραηλινές πόλεις κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και στο κεντρικό Ισραήλ» και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εκφράζει τη «βαθύτατη ανησυχία του για τον άμαχο πληθυσμό και καλεί για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέξωσε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «προειδοποιεί οποιονδήποτε παράγοντα εχθρικό προς το Ισραήλ που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση», υπογραμμίζει ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Κατέστησα σαφές στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα για να στηρίξουμε την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με την ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «προειδοποιούν ενάντια σε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα εχθρικό προς το Ισραήλ που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση», τόνισε. «Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τον λαό του», συμπλήρωσε.

Επίσης σε επίσημη αντίδρασή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Καλούμε για άμεση κατάπαυση του πυρός και ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα βασίζεται στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

BREAKING:



Russian Foreign Affairs Ministry:



"We call for an immediate ceasefire and a peace plan based on the establishment of an independent Palestinian state within the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital" pic.twitter.com/R0bC01IJsp — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Τουρκία και Αραβικός κόσμος

Η Τουρκία, από την πλευρά της, καταδίκασε έντονα τις απώλειες αμάχων στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με την Άγκυρα να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης προτού αυτή επεκταθεί σε άλλες περιοχές. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση. Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τους Τούρκους πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

«Υπογραμμίζουμε ότι οι πράξεις βίας και κλιμάκωσης (...) δεν ωφελούν κανέναν», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις δεν θα κλιμακωθούν περαιτέρω και να δεν θα τεθούν εκτός ελέγχου έλεγχο χωρίς να επεκταθούν στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη, συνεχίζουμε τις στενές επαφές μας με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους να αποτρέψουν περαιτέρω βία και να διατηρήσουν την ασφάλεια των αμάχων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ. «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν την άσκηση της μέγιστης αυτοσυγκράτησης και την άμεση κατάπαυση του πυρός για να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Παράλληλα, το Μπαχρέιν κάλεσε κι εκείνο για αυτοσυγκράτηση λέγοντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν αρνητικές συνέπειες στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, σύμφωνα με το υπουργείο των Εξωτερικών του.

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» του για τις εξελίξεις μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις «κατάφωρες επιθέσεις» του, όπως τις χαρακτήρισε. Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει τις προκλητικές πρακτικές της κατοχής» και την «πολιτική επέκτασης των εποικισμών».

Israelis that were wounded or killed are being evacuated from the Gaza border. This has been ongoing for hours. Mothers crying next to their injured children, soldiers trying to revive their friends. Horrific scenes. pic.twitter.com/ESkDZnT4Cy — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Update from the road leading to the border near Yad Mordechai pic.twitter.com/KM4VBrIpP3 — Seth Frantzman (@sfrantzman) October 7, 2023

BREAKING:



Israeli airstrike destroys a second large high-rise building in Gaza pic.twitter.com/1ACeFEpGHu — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

