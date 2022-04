Πανηγυρισμοί στη Γαλλία για τη νίκη Μακρόν - Τα επόμενα βήματα ως τις βουλευτικές εκλογές

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των σημερινών προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, εξασφαλίζοντας μια δεύτερη θητεία. Μια ενδεχόμενη ήττα από την ακροδεξιά, Μαρίν Λεπέν θα συνιστούσε πολιτικό σεισμό για τη χώρα του και για την Ευρώπη.

Το πλήθος ξέσπασε σε κραυγές χαράς όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα στη γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί στο Πεδίο του Άρεως, πλάι στον πύργο του Άιφελ, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι υποστηρικτές του Μακρόν κρατώντας γαλλικές και ευρωπαϊκές σημαίες. Πολλοί αγκαλιάζονταν, κάποιοι φώναζαν ρυθμικά «Μακρόν, Μακρόν».

And… Macron gets reelected.

The 🇫🇷 president has won a second term in office, according to initial projections by pollster IPSOS with 58.2 percent, compared to 41.8 percent for his opponent, far-right leader Marine Le Pen. pic.twitter.com/UDaY01uvLi