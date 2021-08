Ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα φέρεται να ζήτησε τη σύνταξη μια λίστας με τους φοιτητές που ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο της Σαγκάης δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση ούτε έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τί θα έκανε με την λίστα. Ωστόσο, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους Κινέζους σπουδαστές, ενώ υπήρξαν διαδηλώσεις ομάδων που υποστηρίζουν τα LGBTQ+ άτομα και φεμινιστικές κοινότητες.

Επικαλούμενο εσωτερική οδηγία, το πανεπιστήμιο φέρεται να ζήτησε από τα κολέγια να «ερευνήσουν» μέσα από ένα ερωτηματολόγιο φοιτητές που προσδιορίζονται ως άτομα LGBTQ+.

Ζήτησε επίσης πληροφορίες σχετικά με την νοητική και την ψυχολογική κατάσταση των σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πεποιθήσεων. Δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση για τον σκοπό και τη χρήση που θα είχε το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

Ένας χρήστης του Weibo που δημοσίευσε για πρώτη φορά το έγγραφο, στη συνέχεια «κατέβασε» την σχετική ανάρτηση.

"Relevant reqs" part esp concerning. This Jan article is eg of how uni admin look at LGBT students. Calls for student cadres to collect info on LGBT students & for guidance counselors to "help" "non-biologically gay students" "form the correct perspectives on love & marriage." https://t.co/n09dTuWxBX pic.twitter.com/6Gb9125dWo