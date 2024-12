Παναγία των Παρισίων: «Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία και Γαλλία μαζί αυτή την ιστορική ημέρα»

«Ας συνεχίσουμε την κοινή δράση για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την τελετή για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε μεταξύ άλλων, «Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία και Γαλλία. Μαζί αυτή την ιστορική ημέρα. Συναντήθηκαν για την Παναγία των Παρισίων». Σημειώνεται πως συγκάλεσε τριμερή συνάντηση στο Ελιζέ στην οποία συμμετείχαν ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε τόσες πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε μαζί», δήλωσε παράλληλα απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT