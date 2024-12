Παναγία των Παρισίων: Η στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ

Τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε πριν λίγη ώρα στα Ηλύσια Πεδία ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγες ώρες πριν την τελετή για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Παρίσι για να δώσει και εκείνος το παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρόντες στην επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων θα είναι περίπου 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

🚨BREAKING



It’s the handshake Olympics with Emmanuel Macron 🤣



Trump is back 🔥🤝🇺🇸 pic.twitter.com/X32HbyfLnu — Mark Dolan (@mrmarkdolan) December 7, 2024

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στα Ηλύσια Πεδία και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς την Παναγία των Παρισίων. «Έχουμε καλές σχέσεις και έχουμε καταφέρει πολλά, σεβόμαστε και αγαπάμε τους Γάλλους. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά μετά την άφιξή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

President Trump is back to dominating world leaders with his handshake.



🇫🇷 Macron is going to need a hand massage after all that twisting and pulling Trump did to him 🤣 pic.twitter.com/FQkeEORO3S — George (@BehizyTweets) December 7, 2024

Υπενθυμίζεται πως στο Παρίσι βρίσκεται ήδη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

President Emmanuel Macron of France sucks up to Donald Trump after inviting him to the reopening of Notre Dame in Paris.



Donald is not the effing president right now!!!!!



Shameful stuff. pic.twitter.com/wm1jRO7gxk — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) December 7, 2024

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Παναγία των Παρισίων: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον Ντόναλντ Τραμπ