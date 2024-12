Παναγία των Παρισίων: Η εντυπωσιακή Νοτρ Νταμ άνοιξε ξανά τις πύλες της

Σε μία εντυπωσιακή και λαμπερή τελετή, η Παναγία των Παρισίων άνοιξε τις πύλες της για το κοινό της.

Η Γαλλία γιορτάζει τα θυρανοίξια της Παναγίας των Παρισίων, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2019, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη στέγη και τα κωδωνοστάσια της Νοτρ Νταμ.

Ο ηλικίας 860 ετών διάσημος μεσαιωνικός καθεδρικός ναός, ένα σύμβολο τόσο της Γαλλίας όσο και της Πόλης του Φωτός, αποκαταστάθηκε επιμελώς με νέο βέλος και οροφή. Η Παναγία των Παρισίων επέστρεψε στην παλιά δόξα της, με τα λευκά και χρυσά διακοσμητικά στοιχεία της ν' αστράφτουν σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Από σήμερα η Νοτρ Νταμ θα είναι ξανά ανοιχτή για τα εκατομμύρια επισκεπτών που δέχεται κάθε χρόνο, ενώ αύριο Κυριακή 8 Δεκεμβρίου θα τελεστεί και η πρώτη λειτουργία.

Σημειώνεται πως πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ βρίσκεται στη νησίδα Ιλ ντε λα Σιτέ του ποταμού Σηκουάνα, σε ένα σημείο που ανέκαθεν αποτελούσε θρησκευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Μάλιστα, εξαιτίας της ιστορικής και πολιτιστικής της σπουδαιότητας, η UNESCO έχει επιλέξει και έχει συμπεριλάβει τη Νοτρ Νταμ, από το 1991, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

After 5 years of renovation, Notre-Dame Cathedral reopens its doors on 8 December. More beautiful than ever thanks to a restoration project blending ancestral know-how & technology. A source of pride for France, a treasure for the world. 🇫🇷🌍 #rebatirnotredamedeparis #notredame pic.twitter.com/Sk5dcM5mbD