Πακιστάν: «Απόπειρα δολοφονίας» κατά του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Χαν δέχτηκε πυροβολισμό στο πόδι με τους υποστηρικτές του να μιλούν για απόπειρα δολοφονίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Χαν ηγείτο μιας πορείας στην Ισλαμαμπάντ με βασικό αίτημα την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κατά τη διάρκειά της δέχθηκε πυροβολισμό και τραυματίστηκε στο πόδι χωρίς, ωστόσο, να κινδυνέψει η ζωή του, ανέφερε ο Guardian.

Footage from the container when Imran Khan shot on his leg. pic.twitter.com/rE3CyMoTdP