Ουκρανοί με «ατσάλινα νεύρα» εξουδετερώνουν πανίσχυρη βόμβα των Ρώσων με τα χέρια τους και ένα μπουκάλι νερό

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Ουκρανία καταγράφει τη στιγμή που δύο πυροτεχνουργοί εξουδετερώνουν μια ρωσική βόμβα με τα ίδια τους τα χέρια και ένα μπουκάλι νερό.

Στο βίντεο διάρκειας 31 δευτερολέπτων που ακολουθεί, ένας άνδρας ρίχνει νερό στην άκρη της βόμβας, ενώ ένας άλλος στρίβει με προσοχή την ασφάλεια.

Οι δύο άνδρες της Μονάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών έχουν στη διάθεσή τους μόνο το νερό και ένα ζευγάρι γάντια. Δεν φορούν ούτε καν κράνη και αναλαμβάνουν μια διαδικασία που κανονικά θα εκτελούσαν εξ αποστάσεως.

Ειδικοί εξηγούν πως το νερό χρησιμοποιήθηκε για να μειωθεί η τριβή στην υποδοχή του πυροκροτητή, όπου υπολείμματα εκρηκτικών μπορούν να εισχωρήσουν στο σπείρωμα. Το μόνο που χρειάζεται για να εκραγεί είναι θερμότητα, κίνηση και τριβή. «Το νερό μειώνει τον κίνδυνο εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού. Σταθερά χέρια, ατσάλινα νεύρα», σχολίασε ο Νικ Στιλιανός, δημοσιογράφος του Sky News .

Ο Charles Lister, διευθυντής των προγραμμάτων καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, ανήρτησε το βίντεο στο Twitter, λέγοντας πως οι δύο άνδρες επέδειξαν «απίστευτη γενναιότητα».

«Αυτή η ρωσική βόμβα θα μπορούσε να ισοπεδώσει ένα κτήριο και παρ' όλα αυτά αυτοί οι δύο Ουκρανοί της Μονάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών την απενεργοποιούν με δύο χέρια και ένα μπουκάλι νερό, ενώ οβίδες ακούγονται να πέφτουν σε κοντινή απόσταση», έγραψε ο Lister.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



