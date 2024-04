Ουκρανική επίθεση με drone στο τρίτο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας

Ένα ουκρανικό drone έπληξε το τρίτο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τις γραμμές του μετώπου του πολέμου, πλήττοντας μια μονάδα που επεξεργάζεται περίπου 155.000 βαρέλια αργού την ημέρα.

Εικόνες από τη σκηνή έδειξαν ότι το drone χτύπησε την κύρια μονάδα διύλισης CDU-7, στο διυλιστήριο της Taneco, αν και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Μια πηγή του κλάδου που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η ζημιά στη μονάδα δεν ήταν κρίσιμη, ενώ το προσωπικό επέστρεφε στο εργοστάσιο.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συσκευές παρεμβολής της «κλείδωσαν» ένα ουκρανικό drone κοντά στο διυλιστήριο, το οποίο έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 17 εκατομμυρίων τόνων, δηλαδή 340.000 βαρέλια ημερησίως. Λόγω της επίθεσης, ξέσπασε φωτιά στο διυλιστήριο, αλλά κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, προσθέτοντας ότι η παραγωγή δεν είχε διακοπεί.

BREAKING:



Ukrainian Cessna-type airplane drones are striking the ELAZ Naftoprodukt oil refinery in Alabuga, in the Tatarstan region of Russia.



A Russian suicide drone factory in the same town was also struck.



Ukraine is 1250 km away pic.twitter.com/Kcetbx5iNz