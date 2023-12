Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο - Έπληξε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης

Νέα επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, αυτή τη φορά πλήττοντας σφοδρά το Χάρκοβο, ως αντίποινα για την επίθεση στο Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τη νέα πυραυλική επίθεση έχει πληγεί συγκρότημα διαμερισμάτων, ιατρικό ίδρυμα και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου. Η επίθεση αυτή είναι σε μη στρατιωτικούς στόχους. «Οι κατοχικές δυνάμεις έπληξαν στον κεντρικό τομέα του Χάρκοβο...χτύπησαν αποκλειστικά μη στρατιωτικές υποδομές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα και δημόσιοι χώροι», ανέφερε ο Ολεγκ Σινεχούμπο

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το ξενοδοχείο Kharkiv Palace Hotel στο κέντρο της πόλης που έχει υποστεί ζημίες. Σε αυτό διαμένουν δημοσιογράφοι και ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, δίχως να διευκρινίζουν την προέλευσή τους, αν δηλαδή ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου, ή ξένοι πολίτες.

⚡⚡⚡The #Russians hit the #Kharkiv Palace hotel, where many foreign journalists stay. #Ukraine #RussiaisATerroistState #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/5uGqpRS2TW