Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδίκη των ρωσικών χτυπημάτων στην Ουκρανία

Αντιμέτωπη με σφοδρές επικρίσεις για τα χθεσινά χτυπήματα σε ουκρανικές πόλεις βρέθηκε η Ρωσία κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως χθες Παρασκευή με αφορμή τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, που κόστισαν την ζωή σε τουλάχιστον 31 άτομα, ενώ περισσότεροι από 160 είναι οι τραυματίες. Σε συνέχεια των χθεσινών αντιδράσεων από ΟΗΕ και ΕΕ η Ρωσία επικρίθηκε έντονα κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Με τραγικό τρόπο, το 2023 τελειώνει όπως ξεκίνησε: με καταστροφική βία εναντίον του λαού της Ουκρανίας», τόνισε ο βοηθός του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Χάλεντ Χιαρί κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις αιματηρές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία. «Για ακόμη μια φορά, οι Ουκρανοί υποχρεώνονται να περάσουν τις γιορτές αναζητώντας καταφύγιο, απομακρύνοντας ερείπια και ενταφιάζοντας νεκρούς, εν μέσω παγετού», συμπλήρωσε.

“Attacks against civilians & civilian infrastructure violate international humanitarian law, are unacceptable & must end immediately.”



