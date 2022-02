Αυτά τα νεογνά στην Ουκρανία μετρούν μερικές ημέρες ζωής, αλλά ήδη βίωσαν το πιο σκληρό πρόσωπο αυτού του κόσμου. Τον πόλεμο.

Οι εργαζόμενοι σε νοσοκομείο Παίδων του Ντνίπρο αναγκάστηκαν χθες να μεταφέρουν σε αυτοσχέδιο καταφύγιο, στο κτίριο, βρέφη που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η πόλη ήταν από τις πρώτες ώρες της ρωσικής εισβολής στο στόχαστρο πυραυλικών επιθέσεων.

«Αυτή είναι η ΜΕΘ νεογνών, σε καταφύγιο για βόμβες. Μπορείτε να το φανταστείτε;», ανέφερε ο δρ. Ντένις Σούρκοφ, επικεφαλής της ομάδας νεογνών στο συγκεκριμένων νοσοκομείο. «Αυτή είναι η πραγματικότητά μας», συμπλήρωσε σε μήνυμα προς τους New York Times στο WhatsApp.

Σε βίντεο, που τράβηξαν συνάδελφοι του 51χρονου γιατρού, κάποια από τα νεογνά είναι ξαπλωμένα το ένα δίπλα στο άλλο, σε κρεβάτια, τυλιγμένα με κουβέρτες. Άλλα τα κρατούν στην αγκαλιά τους εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

Ο χώρος μοιάζει με αποθήκη, καθώς έχει κρεβάτια, ράφια και κάποιες τσάντες, πιθανόν τα πράγματα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να πάνε στο αυτοσχέδιο καταφύγιο του νοσοκομείου. «Είμαστε πολύ νευρικοί, πολύ μπερδεμένοι», παραδέχθηκε ο δρ. Σούρκοφ.

