Ουκρανία: Η τελευταία συνάντηση Ζελένσκι με τον διευθυντή της CIA

Με τον διευθυντή της CIA Μπιλ Μπερνς ανακοίνωσε ότι έχει συναντηθεί στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε σήμερα μια φωτογραφία του να ανταλλάσσει χειραψία με τον Μπερνς κάπου όπου διακρίνεται το εθνόσημο της Ουκρανίας. Δεν είπε πότε έγινε η συνάντηση, αλλά σημείωσε ότι ήταν η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πριν ο Μπιλ Μπερνς αποχωρήσει από την ηγεσία της CIA. Η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου, ένα μήνα πριν αναλάβει την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός εκλεγμένος πρόεδρος δεσμεύτηκε να τερματίσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες», ενισχύοντας τους φόβους ότι το Κίεβο θα αναγκαστεί να αποδεχτεί ειρηνευτική συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα.

Bill Burns visited Ukraine on his final trip as CIA Director. Throughout this war, we’ve had many meetings, and I am deeply grateful for his assistance.



Usually, such meetings are not made public. All our meetings, whether in Ukraine, other European countries, the United States,… pic.twitter.com/llT7fF7Q2E