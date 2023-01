Ουκρανία: Έκρηξη πυραύλου την ώρα που ρεπόρτερ μιλάει live στην γαλλική τηλεόραση

Τη στιγμή που πύραυλος εκρήγνυται πίσω από έναν Γάλλο ρεπόρτερ απαθανάτισε η κάμερα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Γάλλος ρεπόρτερ περίμενε να βγει live για ανταπόκριση από την Ουκρανία.

Τότε, σημειώθηκε πίσω του μια μεγάλη έκρηξη που σύμφωνα με πληροφορίες προκλήθηκε από πύραυλο.



Το πρακτορείο NEXTA αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο Κραματόρσκ ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για την Ντρουζκόβκα.

WATCH: Shocking moment on live TV tonight that a reporter on France’s TMC TV channel was eyewitness to a missile strike on the ‘Altair’ hockey arena in Druzhkivka, Ukraine pic.twitter.com/D8Qu8z73Lv