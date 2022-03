Ουκρανία: Η Οδησσός ετοιμάζεται για ρωσική επίθεση - Περικυκλώνονται αρκετές ουκρανικές πόλεις

Το λιμάνι της Οδησσού στη νοτιοδυτική Ουκρανία αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη Ρωσία λόγω της στρατηγικής του θέσης στη Μαύρη Θάλασσα.

Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στη νότια Ουκρανία, στρατιώτες και εθελοντές προετοιμάζονται για μια επίθεση στην πόλη. Ακόμη και ορισμένες τοπικές προσωπικότητες που συνδέονται με τον υπόκοσμο έχουν ενταχθεί στις πολεμικές προετοιμασίες.

Ο δήμαρχος της Οδησσού δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να περικυκλώσουν την παράκτια πόλη. Εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επιδιώξουν να προχωρήσουν από εδάφη που έχουν καταλάβει στην περιοχή του Μικολάιβ προς την περιοχή της Υπερδνειστερίας που ελέγχεται από τους αυτονομιστές της Μολδαβίας, όπου εδρεύουν ρωσικά στρατεύματα. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποκόψει την Οδησσό από την υπόλοιπη Ουκρανία.

Volunteers place sandbags around one of Odesa’s landmarks, the monument to Duke of Richelieu, to protect it from potential Russian bombardment.



