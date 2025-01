Ουκρανία: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από την αρχή του πολέμου

Η Ουκρανία έπληξε αρκετούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, σε μια επίθεση που, όπως λέει, είναι η πιο «μαζική» του πολέμου μέχρι στιγμής.

Αποθήκες πυρομαχικών και χημικά εργοστάσια χτυπήθηκαν σε διάφορες περιοχές, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πηγές της SBU, της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, δήλωσαν στο BBC ότι η ολονύκτια επίθεση ήταν ένα «ολέθριο πλήγμα» στην ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέρριψε πυραύλους Atacms αμερικανικής προέλευσης, καθώς και πυραύλους Cruise Storm Shadow βρετανικής κατασκευής, και υποσχέθηκε να απαντήσει στην επίθεση.

Τουλάχιστον εννέα αεροδρόμια στην κεντρική και δυτική Ρωσία διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία, ενώ τα πλήγματα οδήγησαν τα σχολεία στη νοτιοδυτική περιοχή του Σαράτοφ να κλείσουν.

Τα πλήγματα στη συνοριακή περιοχή του Μπριάνσκ προκάλεσαν εκρήξεις σε ένα διυλιστήριο, σε αποθήκες πυρομαχικών και ένα χημικό εργοστάσιο που λέγεται ότι παράγει μπαρούτι και εκρηκτικά, δήλωσε στο BBC ουκρανική πηγή ασφαλείας.

🔥 Russia: Military hospital burned down in Tula from a fire that began more than 9 hours ago.

39th Medical Unit of the Airborne Troops. pic.twitter.com/7rh5Q5ZkEA — Igor Sushko (@igorsushko) January 13, 2025

Η Ουκρανία έπληξε στόχους πάνω από 1.000 χιλιόμετρα στην επικράτεια της Ρωσίας

Αλλά το Κίεβο χτύπησε επίσης πολύ βαθύτερα στη γειτονική χώρα, με το Γενικό Επιτελείο να ισχυρίζεται ότι έπληξε στόχους έως και 1.100 χιλιόμετρα από τα σύνορα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Στη δυτική περιοχή του Σαράτοφ, Ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για μια «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Επίσης, δύο βιομηχανικά εργοστάσια στις ρωσικές πόλεις Ένγκελς και Σαράτοφ υπέστησαν ζημιές, έγραψε στο Telegram ο Ρώσος περιφερειακός κυβερνήτης Ρομάν Β. Μπουσάργκιν.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κίεβο δήλωσε ότι είχε πλήξει μια αποθήκη πετρελαίου στο Ένγκελς, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια πολυήμερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και ο Μπουσάργκιν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

At this point, there seem to be more Russian petroleum facilities burning than NOT burning.



Refineries, storage, transport facilities..



Kazan, Samara, Engels, Bryansk.. pic.twitter.com/xSRP3LNtun — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 14, 2025

Ακόμη, αξιωματούχοι στη δυτική περιοχή της Τούλα ανέφεραν ότι έγινε νυχτερινή επίθεση, με τον περιφερειακός κυβερνήτη Ντμίτρι Μιλιαεβ να δηλώνει ότι η αεράμυνα κατέρριψε 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Δεν υπήρξαν θύματα, είπε, αν και τα συντρίμμια που έπεσαν είχαν προκαλέσει ζημιές σε ορισμένα αυτοκίνητα και κτίρια.

Αλλού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου κοντά στο Καζάν επλήγησαν από επίθεση drone στη νοτιοδυτική περιοχή του Ταταρστάν, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, χωρίς να αναφέρουν θύματα.

Η Μόσχα εκτόξευσε επίσης δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πολλαπλούς συναγερμούς για αεροπορικές επιδρομές να ηχούν μέσα και γύρω από το Κίεβο.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέρριψε περίπου 60 από τα 80 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επίθεση, η οποία δεν προκάλεσε θύματα.

Η Ουκρανία προσπαθεί να αποκρούσει, όπως μπορεί, τα εδαφικά κέρδη των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων, ενώ απομένει μια εβδομάδα μέχρι την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

This is Bryansk at the moment; my family has sent me these photos. The living conditions are unsustainable. Putin needs to secure a swift military victory to end the conflict and neutralize zelenskiy Nazi state… pic.twitter.com/XAUkF7zyVo — Anna (@provemewrong411) January 13, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ετοιμάζεται να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ενώ στην προεκλογική του εκστρατεία είχε ισχυριστεί ότι θα τελειώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία «σε μία ημέρα».

Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς σκοπεύει να το κάνει αυτό.

Με πληροφορίες από BBC