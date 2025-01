Ο Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο με τους αιχμάλωτους Βορειοκορεάτες - Δεν ξέρουν πού βρίσκονται

Βίντεο με τους αιχμάλωτους Βορειοκορεάτες δημοσίευσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Σάββατο ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ουκρανοί αιχμαλώτισαν δύο Βορειοκορεάτες στην περιοχή του Κουρσκ. Είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο επιβεβαιώνει ότι πιάστηκαν ζωντανοί Βορειοκορεάτες στρατιώτες από το περασμένο φθινόπωρο, όταν στάλθηκαν σε αυτό το μέτωπο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ουκρανών και Δυτικών ειδικών, περίπου 11.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ για να στηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποκρούσουν τον ουκρανικό στρατό. Η Ρωσία ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την παρουσία τους.

Στο βίντεο ο ένας αιχμάλωτος Βορειοκορεάτης είναι ξαπλωμένος και ο άλλος δίπλα του, με δεμένη τη γνάθο του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μιλήσει και να απαντάει ο ένας και για τους δύο. Στις ερωτήσεις που τους έκαναν, τους ρώτησαν αν ξέρουν πού είναι και αν γνωρίζουν γιατί είναι εκεί, απαντώντας πως δεν ξέρουν και πως ο διοικητής τους τούς είπε ότι πρόκειται για εκπαίδευση.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC