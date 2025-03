Ουκρανία: Ένοπλος σκότωσε αντιρώσο ακτιβιστή στην Οδησσό

Ένας ένοπλος άνδρας άγνωστης ταυτότητας σκότωσε σήμερα, Παρασκευή 14 Μαρτίου, έναν αντιρώσο ακτιβιστή στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε η Εθνική αστυνομία της Ουκρανίας.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν τον 31χρονο ακτιβιστή αλλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για τον Ντεμιάν Χανούλ, έναν μπλόγκερ που είχε συμμετάσχει στην επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 κατά του τότε φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Ο Χανούλ ήταν μέλος της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς οργάνωσης Δεξιός Τομέας.

«Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως δολοφονία εκ προμελέτης που διαπράχθηκε κατά παραγγελία» ανέφερε η εθνική αστυνομία με ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Επίσης, στο τοπικό κανάλι Telegram αναρτήθηκε ένα βίντεο κλιπ που ισχυρίζεται ότι καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Δείχνει έναν εύσωμο άνδρα να κρατάει ένα όπλο στο κεφάλι ενός άνδρα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, ενδεχομένως ήδη νεκρός, να πυροβολεί και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα του κλιπ.

Fucking russians are targeting us one by one 😭



Demian Hanul was assassinated by russian assassin in public in #Odesa



He defend #Odesa on 2 May from russian Nazis. 😭 pic.twitter.com/OQ02pjkbcP