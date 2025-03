Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο αλλά φοβάται να το πει στον Τραμπ»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δέχεται την πρόταση προσωρινής εκεχειρίας στην Ουκρανία, αλλά «υπό όρους».

Η τοποθέτηση του Ρώσου ηγέτη μεταφράστηκε κάθε άλλο παρά θετική από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Στην πραγματικότητα, ετοιμάζεται να την απορρίψει. Αλλά ο Πούτιν προφανώς φοβάται να πει ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, ότι θέλει να σκοτώσει περισσότερους Ουκρανούς», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι η Μόσχα θέτει όρους για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να την καθυστερήσει ή να την αποτρέψει, λέγοντας: «Γι' αυτό στη Μόσχα απαιτούν τέτοιες προϋποθέσεις για την κατάπαυση του πυρός που θα την καταστήσουν αδύνατη ή θα την (αναβάλουν) όσο το δυνατόν περισσότερο».

Κίεβο και Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε μια 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Τζέντα την 11η Μαρτίου. Λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, στις 13 του μήνα, ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος να συμφωνήσει με την πρόταση, υπό προϋποθέσεις.

«Τώρα όλοι έχουμε ακούσει πολύ προβλέψιμα, πολύ χειριστικά λόγια από τον Πούτιν ως απάντηση στην ιδέα της κατάπαυσης στο μέτωπο - στην πραγματικότητα ετοιμάζεται να την απορρίψει από τώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Right now, we have all heard from Russia Putin’s highly predictable and manipulative words in response to the idea of a ceasefire on the front lines—at this moment he is, in fact, preparing to reject it.



