Όταν η CIA «σχεδίαζε τη δολοφονία» του Τζούλιαν Ασάνζ

Η απόφαση του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών να εγκρίνει την έκδοση του ιδρυτή των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν έχει περιθώριο έφεσης, προκάλεσε αντιδράσεις σε όλη την υδρόγειο, από οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο ενδεχόμενο που ο ακτιβιστής και δημοσιογράφος εκδοθεί στις ΗΠΑ «δεν προκύπτουν ενδείξεις περί παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ωστόσο, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει, πίσω από αυτό το σκεπτικό είναι το πώς είναι δυνατόν οι βρετανικές αρχές να εμπιστεύονται πλήρως τις αμερικανικές για την υπόθεση αυτή, όταν τον Σεπτέμβριο του 2021 υπήρξαν δημοσιεύματα που μιλούσαν ακόμα και για σχέδιο απαγωγής ή δολοφονίας του Ασάνζ από τη CIA επί διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ασάνζ και οι συνεργάτες του από το 2009 μέσω των Wikileaks έβγαλαν στη δημοσιότητα χιλιάδες στρατιωτικά και διπλωματικά έγγραφα (στο όνομα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος) τα οποία μεταξύ άλλων αποκάλυπταν εξαιρετικά άβολες αλήθειες για τους χειρισμούς των αμερικανικών κυβερνήσεων στους πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ. Ο Ασάνζ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, αφού έμεινε επί επτά χρόνια μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, έχοντας πολιτικό άσυλο και αποφεύγοντας τα αιτήματα για έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να δικαστεί για κατασκοπεία.

«Το να επιτρέψουμε να εκδοθεί ο Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ θα τον έθετε σε μεγάλο κίνδυνο ενώ στέλνει και ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στους δημοσιογράφους όλου του κόσμου», έχει αναφέρει η γενική γραμματέας της Διενθούς Αμνηστίας, Ανιές Γκαγιαμάρντ.

Amnesty: "Allowing Julian Assange to be extradited to the US would put him at great risk and sends a chilling message to journalists the world over" https://t.co/ka27soiAaZ pic.twitter.com/NECXUsWUTk