Μέσα στον ορυμαγδό πληροφοριών που έρχεται τις τελευταίες εβδομάδες από το Αφγανιστάν, μία αποκάλυψη απόρρητου εγγράφου από το WikiLeaks πέρασε στα «ψιλά» των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Μεταφερόμαστε στον Ιανουάριο 2008, με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το 2001. Στο μέχρι πρότινος απόρρητο έγγραφο που παρουσιάζουν τα WikiLeaks, ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σουηδία, Ρόμπερτ Σίλβερμαν γράφει προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Καμπούλ για την ανάγκη πίεσης προς τη Σουηδία ώστε να συνδράμει περισσότερο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων, ο πρέσβης αναφέρει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας ήθελαν να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη JAS Gripen σε επιχειρήσεις στο «για να ενισχύσουν» την εμπορική αξία και ζήτηση του συγκεκριμένου μαχητικού.

«Ο σουηδικός στρατός πίεσε για την ανάπτυξη δυνάμεων [στο Αφγανιστάν καθώς αυτή] […] θα φέρει ενίσχυση της εμπορευσιμότητας του Gripen» σημειώνεται στο έγγραφο.

Επί της ουσίας, όσο πιο «καλή δουλειά» έκανε το Gripen στο Αφγανιστάν τόσο πιο πιθανό ήταν να προκύψουν νέοι υποψήφιοι αγοραστές των προϊόντων της κατασκευάστριας SAAB που τότε αποτελούσε θυγατρική της γνωστής αμερικανικής εταιρείας, General Motors.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η περαιτέρω συμμετοχή στον πόλεμο θα μπορούσε να δώσει επιπλέον στρατιωτική εμπειρία στο προσωπικό, πράγμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως «θετικό» για την πολεμική αεροπορία της χώρας.

US Cable: Sweden wanted to bomb Afghans in order to 'enhance the marketability' of their new Gripen fighter jetshttps://t.co/FFy8ccakv0 pic.twitter.com/BOHGRhcihk