Ορλάντο: Εκκενώθηκε αεροσκάφος της Delta Airlines λόγω φωτιάς στον κινητήρα

Φωτιά ξέσπασε σε αεροσκάφος της Delta Airlines, την ώρα που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Ορλάντο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο, όταν στον κινητήρα ενός αεροσκάφους Airbus A330 της γνωστής εταιρείας, ξέσπασε φωτιά.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ οι 282 επιβάτες του, εκκένωσαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες.

Η Delta Airlines σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι στην πτήση επέβαιναν 282 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος και πως δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

🚨 Emergency Evacuation at Orlando Airport 🚨



A Delta Air Lines flight was evacuated on the runway at Orlando International Airport after flames were seen coming from one of the aircraft's engines.



Delta flight #DL1213, an Airbus A330, was preparing for takeoff to Atlanta at… pic.twitter.com/NexGqdTIhL — AirNav Radar (@AirNavRadar) April 21, 2025

BREAKING: 🚨 Delta Air Lines flight DL1213 has burst into flames at Orlando International Airport. During startup, flames were seen from the No. 2 engine. Emergency slides were deployed, and all passengers and crew were safely evacuated, with no injuries reported, Delta… pic.twitter.com/6fLp8bh1ZP — ✝️ Dr Margaret Aranda Ferrante, MD PhD FACFEI ♿️ (@TheRebelPatient) April 21, 2025

«Το πλήρωμα ακολούθησε τις διαδικασίες εκκένωσης όταν παρατήρησε φλόγες στο σύστημα εξάτμησης του ενός από τους δύο κινητήρες», σημείωσε στην ανακοίνωσή της.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα, παρόμοια περιστατικά σε αεροδρόμια των ΗΠΑ έχουν εγείρει ανησυχίες για την αεροπορική ασφάλεια.

Delta Air Lines flight DL1213 evacuated at Orlando Airport after engine emitted flames from the no.2 engine during startup. pic.twitter.com/W0gxWiaf6u — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 21, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters