Οργή στη Νέα Ζηλανδία για κακομεταχείριση κίουι σε ζωολογικό κήπο του Μαϊάμι

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μεταχείριση ενός κίουι σε ζωολογικό κήπο του Μαϊάμι.

Εικόνες με επισκέπτες του ζωολογικού κήπου του Μαϊάμι να χαϊδεύουν το κίουι κάτω από λάμπες φθορίου έχουν προκαλέσει κατακραυγή στη Νέα Ζηλανδία-όπου είναι εθνικό τους πτηνό- επειδή εκεί γνωρίζουν πως είναι νυκτόβιο και πρέπει να το μεταχειρίζονται μόνο ειδικοί.

Σήμερα ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας έλαβε θέση επί του θέματος. «Ο ζωολογικός κήπος έλαβε άμεσα μέτρα για να ανταποκριθεί στους φόβους που του εκφράστηκαν», δήλωσε ο Κρις Χίπκινς.

Ο ζωολογικός κήπος ζήτησε δημοσίως συγγνώμη χθες, για τη διοργάνωση συνεδριών, στη διάρκεια των οποίων οι επισκέπτες μπορούσαν να χαϊδεύουν κάτω από έντονο φως ένα κίουι με το όνομα Παόρα, ενώ το πουλί αυτό με το μακρύ λεπτό ράμφος είναι νυχτόβιο. Οι υπεύθυνοι του κήπου «αναγνώρισαν ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν επαρκές, δεν ήταν δίκαιο και δεν ήταν σωστό για το κίουι», πρόσθεσε ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός στην ανακοίνωσή του, ευχαριστώντας τους που έλαβαν σοβαρά υπόψη τους το ζήτημα αυτό.

Το κίουι του ζωολογικού κήπου του Μαϊάμι είναι ένα από τα 60 του είδους του που ζουν εκτός Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας που είναι αρμόδιο για την προστασία της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς της χώρας.

Μόνο περίπου 70.000 κίουι ζουν στη φύση στην Νέα Ζηλανδία, όπου ζούσαν εκατομμύρια πριν από την άφιξη τον 13ο αιώνα πολυνησιακών πληθυσμών και στη συνέχεια Ευρωπαίων. Το υπουργείο Προστασίας της Νέας Ζηλανδίας εξέφρασε την πρόθεσή του να επικοινωνήσει με τον ζωολογικό κήπο με στόχο να «μοιραστούμε την γνώση μας», όπως ανέφερε, για τον κατάλληλο τρόπο μεταχείρισης των κίουι που ζουν σε αιχμαλωσία.

Οι υπεύθυνοι του κήπου δεσμεύτηκαν εξάλλου να δημιουργήσουν για την Παόρα «έναν ειδικό βιότοπο» που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να παρατηρούν αυτό το πουλί χωρίς να έρχονται σε επαφή μαζί του.

Isle of Flightless Birds Paora, the Kiwi, hatched in 2019, Miami. Kiwis are Nocturnal and flightless Aotearoa New Zealand birds. NZ Govt is just as responsible as the US zoo https://t.co/W1DwBil15U https://t.co/vNwzNjZbLJ https://t.co/bHHrjYoryB https://t.co/cMRVD1Bx6C pic.twitter.com/v9KXYMrDFX

New Zealand's prime minister joins a chorus of Kiwis complaining about the treatment of their national bird by a Miami zoo.



Zoo Miami has issued an apology and says it has scrapped the interactive pet-a-kiwi experiencehttps://t.co/ivrYNQeETJ