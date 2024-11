Ολλανδία: Τα επεισόδια μετά τον αγώνα Άγιαξ-Μακάμπι απειλούν με κατάρρευση την κυβέρνηση

Πολιτικό σεισμό, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην κατάρρευση της κυβέρνησης στην Ολλανδία προκαλούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν από 2 εβδομαδες μετά το τέλος του αγώνα Άγιαξ-Μακάμπι για το Europa League

Το ολλανδικό υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως εν μέσω αναφορών ότι ο συνασπισμός μπορεί να καταρρεύσει λόγω του χειρισμού των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν τη νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου μετά τον αγώνα ανάμεσα στον Άγιαξ και την ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Νόρα Αχαχμπάρ, υφυπουργός Οικονομικών του κυβερνητικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του αντιμουσουλμάνου λαϊκιστή ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος στην ολλανδική κυβέρνηση, του PVV, Γκεέρτ Βίλντερς, παραιτήθηκε νωρίτερα σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για φερόμενες ρατσιστικές δηλώσεις που έγιναν από υπουργούς της κυβέρνησης για τις συγκρούσεις και τα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε σχέση με τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Israeli Maccabi Tel Aviv fans tore down Palestinian flags from homes yesterday in Amsterdam, #Netherlands . pic.twitter.com/PJA1DMibKf

Η παραίτηση της Αχαχμπάρ, μετά την οποία συγκλήθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου κρίσης σήμερα το απόγευμα, κατά την οποία άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του κεντρώου κόμματός της NSC απείλησαν επίσης να παραιτηθούν, μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί NOS και RTL, επικαλούμενοι κυβερνητικές πηγές.

Η Αχαχμπάρ ένιωσε ότι πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου ξεπέρασαν τα όρια με προσβλητικά και πιθανώς ρατσιστικά σχόλια σχετικά με τις επιθέσεις σε Ισραηλινούς οπαδούς της Μακάμπι στο Άμστερνταμ και τις ταραχές τις ημέρες μετά τον αγώνα, έγραψε η ολλανδική εφημερίδα De Volkskrant.

Ο Βίλντερς έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι νεαροί Ολλανδοί μαροκινής καταγωγής ήταν οι κύριοι δράστες των επιθέσεων κατά των Ισραηλινών οπαδών, αν και η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το ιστορικό των υπόπτων. Ούτε ο Βίλντερς, ούτε η Αχαχμπάρ, η οποία γεννήθηκε στο Μαρόκο και διετέλεσε εισαγγελέας πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση τον Ιούλιο, δεν ήταν διαθέσιμοι να σχολιάσουν καθώς η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα.

Ηγέτες των κομμάτων έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο της Αχαχμπάρ και εκπρόσωποι της κυβέρνησης δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν αμέσως με το Reuters.

Muslim gangs in Amsterdam 🇳🇱 checking people's IDs to identify Israelis 🇮🇱 to beat them 👇



https://t.co/96yejwkuSg