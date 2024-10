Εκλογές ΗΠΑ: Προώθηση ή δυσφήμιση η εμπλοκή των σταρ του Χόλιγουντ στην υποστήριξη Χάρις και Τραμπ;

Αυτές οι προεδρικές εκλογές για τις ΗΠΑ είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες, με την εμπλοκή αστέρων από τον χώρο του Χόλιγουντ, να παίζει σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία υπέρ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ.

Την προσοχή των μέσων ενημέρωσης συγκεντρώνει ο αριθμός των γυναικών - αστέρων του Χόλιγουντ, που βρίσκονται στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και προτρέπουν τον κόσμο να δώσει σε εκείνη, την ψήφο του.

Η ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ προειδοποίησε ενόψει μιας συγκέντρωσης των «Μαμάδων για την Χάρις», σε ένα καφέ στο Τούσον της Αριζόνα: να είσαι έτοιμη να δεις περισσότερες διασημότητες του Χόλιγουντ που θα έρθουν στην πολιτεία σου να μιλήσουν για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. «Η Τζέσικα Άλμπα, η Κέι Ουάσινγκτον--συνάδελφοι και φίλες μου-θα είναι εδώ αύριο. Όλες μαζί θα περιοδεύσουμε και θα σας τρελάνουμε. Είμαι βέβαιη ότι είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Δεν θέλεις καν να ανοίξεις την τηλεόραση. Ξέχωρα από αυτά, είναι στ' αλήθεια τόσο σημαντικό», τόνισε η Γκάρνερ παραδεχόμενη τα γραπτά μηνύματα, τα τηλεοπτικά σποτ, την ψηφοθηρία και τις άλλες προσπάθειες σε μια από τις επτά κρίσιμες πολιτείες που θα κρίνουν αν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις ή ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ.

Hollywood actress Jennifer Garner:

"Is there anything sexier than a man who is like, men for Kamala. Woo! You are the front line of this battle."

Lmao. The establishment is panicking.

Based and red-pilled men refuse to vote for Kamala Harris. Any body language experts here? Does… pic.twitter.com/e94aIeZCgG — Green Lives Matter (@Ultrafrog17) October 12, 2024

Μια εβδομάδα μετά τη στάση που έκανε στην Αριζόνα, η Γκάρνερ πήγε στην Πενσιλβάνια να μιλήσει υπέρ της Χάρις και σχεδιάζει να επισκεφθεί και τη Νεβάδα.

Όταν οι διασημότητες του Χόλιγουντ θέλουν να πραγματοποιήσουν εκστρατεία υπέρ κάποιου υποψηφίου, οι υπεύθυνοι πολιτικής στρατηγικής τους προτρέπουν να επισκέπτονται μέρη με τα οποία έχουν προσωπική σχέση και να μιλάνε για θέματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί.

Επίσης τους καλούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με γνωστά πολιτικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση της Γκάρνερ, συνεργάστηκε με την πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και στη συνέχεια πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, την Σούζαν Ράις, και η ηθοποιός μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν οι γονείς της στην Αριζόνα.

Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης Save the Children, η Γκάρνερ επαίνεσε τη στήριξη που παρέχει η Χάρις στο σχέδιο που προβλέπει έκπτωση φόρων σε γονείς για την ανατροφή των παιδιών ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και στην αύξηση των μισθών των εργαζόμενων στον τομέα φροντίδας παιδιών μικρής ηλικίας.

Η Τζέιν Φόντα προωθεί την υποψηφιότητα της Χάρις και άλλων «υπέρμαχων του περιβάλλοντος»

Από την άλλη, η συνάδελφός της, η Τζούλια Ρόμπερτς, επισκέφθηκε την πολιτεία απ΄ όπου κατάγεται, την Τζόρτζια. Την Ρόμπερτς σύστησε στο κοινό το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της πολιτείας αυτής Στέισι Έιμπραμς.

Η ηθοποιός Τζέιν Φόντα, υπέρμαχος της δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, επισκέφθηκε σπίτια στο Μίσιγκαν για να προωθήσει την υποψηφιότητα της Χάρις και άλλων «υπέρμαχων του περιβάλλοντος». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επί μακρόν πολιτική ακτιβίστρια είπε ότι στο παρελθόν δεν έκανε ποτέ εκστρατεία υπέρ υποψηφίου προέδρου πόρτα-πόρτα «Κάνω ό,τι μπορώ. Πρέπει να τους εκλέξουμε», είπε η Φόντα σε έναν επίδοξο ψηφοφόρο.

Hollywood actress Jane Fonda endorses Kamala Harris in the name of tackling climate change.



“I have faith in Kamala’s record of putting our planet and its people before corporate greed.” pic.twitter.com/iznVrOfkd9 — Oli London (@OliLondonTV) August 5, 2024

Οι υποστηρικτές του Τραμπ

Ενώ το Χόλιγουντ έχει τη φήμη ότι είναι φιλελεύθερο, κάποιοι εκπρόσωποί του εργάζονται υπέρ της εκλογής του πρώην προέδρου Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο Ντένις Κουέιντ, ο οποίος έχει υποδυθεί στον κινηματρογάφο του Ρεπουμπλικανό εκλιπόντα πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, μίλησε σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Καλιφόρνια. «Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι ήρθε η ώρα να διαλέξετε», είπε ο ηθοποιός καταχειροκροτούμενος.

Άλλοι υποστηρικτές του Τραμπ από την βιομηχανία του θεάματος περιλαμβάνουν τους μουσικούς Τεντ Νάτζεντ και Κιντ Ροκ και τον παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος είχε μιλήσει και στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το περασμένο καλοκαίρι.

“I am supporting Trump this time around for a number of reasons.”



Hollywood actor Dennis Quaid talks about the 2024 election on 'The Story' ahead of his upcoming film, 'Reagan.' | @marthamaccallum pic.twitter.com/hZcO4ICCld — Fox News (@FoxNews) June 21, 2024

Θετική η αρνητική η εμπλοκή των σταρ για την Κάμαλα Χάρις;

Ωστόσο, η μπορεί να κάνουν την διαφορά η Γκάρνερ, ο Κουέιντ ή ο οποιοσδήποτε άλλος κινηματογραφικός αστέρας;

Οι εμφανίσεις των διασήμων πράγματι ενισχύουν τα μηνύματα σχετικά με την ψηφοφορία, δήλωσε ο Κρίστιαν Γκρόουζ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου Σβαρτσενέγκερ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

Εάν ένας άσημος χτυπήσει μια πόρτα, επηρεάζει μόνο τον συγκεκριμένο ψηφοφόρο. Όταν μια διασημότητα το κάνει, προκαλεί την κάλυψη του γεγονότος από τα μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φτάνουν πέραν από αυτό, επισημαίνει ο Γκρόουζ.

Το αν αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη προσέλευση, εξαρτάται από τη διασημότητα και από τις περιστάσεις.

Διασημότητες όπως η Όπρα Ουΐνφρεϊ μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Η στήριξη που παρείχε η Ουΐνφρεϊ στον Μπαράκ Ομπάμα στις εκλογές του 2007 φέρεται ότι έφερε ένα εκατομμύριο ψήφους στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Η Τέιλορ Σουίφτ με τους εκατομμύρια φαν, είναι υπέρ της Χάρις

Και το αστέρι της ποπ Τέιλορ Σουίφτ έφερε χιλιάδες νέες εγγραφές ψηφοφόρων με την μη κομματικοποιημένη έκκληση προς τους ψηφοφόρους να εγγραφούν το 2023, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Vote.org.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, η Σουίφτ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και στήριξε την Χάρις μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, η οποία έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 11 εκατομμύρια likes.

Αν και το επιτελείο της Χάρις χαιρέτισε την υποστήριξη της Σουίφτ, μπορεί αυτή να μην αποδειχθεί ευλογία, σύμφωνα με τον Μαρκ Χάρβεϊ, συγγραφέα του βιβλίου Celebrity Influence: Politics, Persuasion, and Issue-Based Advocacy, που κυκλοφόρησε το 2018.

Ο Χάρβεϊ και άλλοι ερευνητές ρώτησαν 1.000 άτομα τον Αύγουστο, πριν από τη στήριξη της Σουίφτ προς την Χάρις. Στους μισούς παρουσιάστηκε μια φωτογραφία της Σουίφτ με ένα γενικό μήνυμα που παροτρύνει τον κόσμο να ψηφίσει και στους μισούς εμφανίστηκε η ίδια εικόνα που τους παροτρύνει να ψηφίσουν Δημοκρατικούς.

Στην έρευνα, η Σουίφτ εμφάνισε μεγαλύτερη επιρροή στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ήταν θαυμαστές της. Οι αποκαλούμενοι Swifties που είδαν το γενικό μήνυμα δήλωσαν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάνε στις κάλπες. Ωστόσο, η πρόθεση ψήφου εμφανίστηκε μειωμένη μεταξύ των θαυμαστών της Σουίφτ που είδαν την τραγουδίστρια να ζητεί ψήφους για τους Δημοκρατικούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

