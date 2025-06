Τραμπ - Μασκ: Οι δύο φίλοι που έγιναν εχθροί - Το χρονικό της ρήξης που απειλεί τις ΗΠΑ

Η συμμαχία μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ κατέρρευσε θεαματικά την Πέμπτη, καθώς η πιο διάσημη «ανδρική φιλία» της παγκόσμιας σκηνής μετατράπηκε σε δημόσια διαμάχη και αλληλοκατηγορίες.

Για μήνες, ο Μασκ εμφανιζόταν ως ο σταθερός συνεργάτης του αμερικανού προέδρου και αυτοαποκαλούμενος «πρώτος φίλος», με το ερώτημα να πλανάται για το πόσο θα διαρκούσε το ντουέτο των δύο ανδρών που έχουν συνηθίσει να πρωταγωνιστούν μόνοι τους. Τα οργισμένα επεισόδια της Πέμπτης έδωσαν την οριστική απάντηση.

Η ρήξη ανέδειξε και τους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν και οι δύο από μια παρατεταμένη σύγκρουση: Ο Μασκ, που ξόδεψε τουλάχιστον 288 εκατ. δολάρια το 2024 για να στηρίξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, κατηγόρησε τον πρόεδρο για «αχαριστία» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

Ο Τραμπ απάντησε απειλώντας με τερματισμό των κρατικών συμβολαίων του Μασκ. Η μετοχή της Tesla κατρακύλησε κατά 14% στο κλείσιμο της αγοράς, ενώ πτώση σημείωσε και το «meme coin» του Τραμπ.

Το δημόσιο «διαζύγιο» δεν ήταν μόνο ένα θέαμα που μαγνήτισε τα βλέμματα, αλλά και μια εξέλιξη με πιθανές συνέπειες για την κυβέρνηση, την οποία για ένα διάστημα φάνηκε να διαχειρίζονται από κοινού οι δύο άνδρες.

Το σχέδιο του Μασκ για την U.S. DOGE Service ήδη υποχωρούσε, με αρκετούς συνεργάτες του να επιστρέφουν στις ιδιωτικές τους επιχειρήσεις. Ωστόσο, κάποιοι παραμένουν σε κυβερνητικές θέσεις και, ως φερόμενοι σύμμαχοι του Μασκ, ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο. Η αυξανόμενη κριτική του Μασκ προς το νομοσχέδιο-ναυαρχίδα του Τραμπ, το «One Big Beautiful Bill», έχει ήδη περιπλέξει την ψήφισή του σε ένα διχασμένο Κογκρέσο.

Διαβάστε : Το «εκτρωματικό» νομοσχέδιο Τραμπ που εξόργισε τον Έλον Μασκ - Τι περιλαμβάνει

Η δημόσια διάλυση ξεκίνησε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ, κατά την έναρξη συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Είχαμε εξαιρετική σχέση με τον Έλον. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια».

Η διαμάχη κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν οργισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργά το απόγευμα, ο Μασκ έγραφε στο X ότι συμφωνεί πως ο Τραμπ πρέπει να καθαιρεθεί και να αντικατασταθεί από τον αντιπρόεδρο JD Vance. Προειδοποίησε επίσης ότι οι δασμοί του Τραμπ θα οδηγήσουν σε ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ρώτησε τους 220 εκατ. ακολούθους του αν είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα που να εκφράζει το «80% της κεντρώας Αμερικής».

Επιπλέον, έδειξε τη ρήξη με το περιβάλλον Τραμπ, σταματώντας να ακολουθεί τον Στίβεν Μίλερ, κορυφαίο σύμβουλο του προέδρου, του οποίου η σύζυγος εργάζεται για τον Μασκ.

Ο Τραμπ απάντησε μέσω Truth Social, γράφοντας: «Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και συμβόλαια του Έλον. Πάντα απορούσα γιατί ο Μπάιντεν δεν το έκανε».

Η αυτοκρατορία του Μασκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κρατικές επιδοτήσεις και συμβόλαια στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, του διαστήματος και της άμυνας. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, οι εταιρείες του έχουν λάβει τουλάχιστον 38 δισ. δολάρια από το αμερικανικό δημόσιο.

Ο Μασκ ανταπάντησε, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα να ρίξω τη μεγάλη βόμβα» και υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ «εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Καλή μέρα DJT!».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!