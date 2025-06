Τι είναι η «λίστα Έπσταϊν» που μπήκε ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μασκ;

Η φιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ μοιάζει να έφτασε στο τέλος της και πλέον έχει μετατραπεί σε ανταλλαγή λεκτικών επιθέσεων.

Η διαμάχη, που ξεκίνησε από μια διαφωνία σχετικά με το εθνικό χρέος, κορυφώθηκε την Πέμπτη όταν ο Έλον Μασκ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν αποκάλυψε έγγραφα σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, λόγω προσωπικής εμπλοκής.

Η κατηγορία αυτή, η οποία διατυπώθηκε χωρίς αποδείξεις, αναδεικνύει το πόσο έχει βαθύνει το ρήγμα μεταξύ των δύο ανδρών και επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερα δημοσιεύματα για τους δεσμούς του Τραμπ με τον διαβόητο Έπσταϊν.

Η σύγκρουση Μασκ-Τραμπ ξεκίνησε από μια διαφωνία σχετικά με ένα μέρος του νομοσχεδίου "One Big Beautiful Bill Act" του Αμερικανού προέδρου. Αν και το έγγραφο των 1.038 σελίδων προτείνει εκατοντάδες αλλαγές, αυτό που ενοχλεί τον Έλον Μασκ είναι ένα σχέδιο για αύξηση του ομοσπονδιακού ορίου χρέους κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντάς το στα 40 τρισεκατομμύρια. Ο Μασκ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα, και ότι η αύξηση του ορίου χρέους θα της επιτρέψει να κάνει το αντίθετο.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla αντιτάχθηκε επίσης σε ένα μέτρο που θα καταργούσε τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα, λέγοντας στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μασκ «τρελάθηκε εντελώς» όταν έκοψε τις επιδοτήσεις για «Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε».

Για πάνω από τρεις ώρες την Πέμπτη, οι κάποτε φίλοι και σύμμαχοι επιδόθηκαν σε έναν «πόλεμο δηλώσεων» — με τον Τραμπ να γράφει στο Truth Social και τον Μασκ στο X.

Καθώς η διαφωνία τους κλιμακωνόταν, ο Τραμπ απείλησε ότι θα ακυρώσει κρατικά συμβόλαια με τις εταιρείες του Μασκ — κυρίως με τη SpaceX. «Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας - δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια - είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τα συμβόλαια του Έλον», έγραψε ο Τραμπ.

Σε απάντηση, ο Μασκ τον προκάλεσε γράφοντας: «Προχώρα λοιπόν… κάνε με να χαρώ». Είκοσι ένα λεπτά αργότερα, ο δισεκατομμυριούχος έριξε τη «μεγάλη βόμβα»: «@realDonaldTrump είναι στα αρχεία του Έπσταϊν. Αυτή είναι η πραγματική αιτία που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί», έγραψε ο Μασκ στο X. Και έκλεισε λέγοντας: «Καλή σου μέρα, DJT!», αναφερόμενος στον πρόεδρο με τα αρχικά του.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!