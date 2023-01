«Ο υπηρέτης μου είναι γρηγορότερος από'σένα»: Οι γυναίκες αεροσυνοδοί συχνότερα θύματα αεροπορικού bullying

Ένας επιβάτης ουρεί σε κουβέρτα γυναίκας συνεπιβάτη του. Ένας μεθυσμένος καπνίζει στην τουαλέτα. Δύο επιβάτες γρονθοκοπούνται. Ένας άνδρας ανοίγει την έξοδο κινδύνου λίγο πριν την απογείωση. Όλα διαφορετικά περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα πληρώματα πτήσεων σε ινδικές αερογραμμές.

Πρόκειται για μερικά από τα περιστατικά που προφανώς συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και δικαιώνουν την ηχηρή αγανάκτηση αεροσυνοδού σε επιβάτη τον περασμένο μήνα: «Δεν είμαι υπηρέτριά σου!» - που έκανε το γύρο του κόσμου.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv