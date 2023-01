Το κόλπο με τα εισιτήρια στο αεροπλάνο διχάζει το Διαδίκτυο

Η στρατηγική αυτή είναι μία από τις «αγαπημένες» πολυταξιδεμένων ζευγαριών: Κλείνουν μία θέση στο διάδρομο και μία στο παράθυρο της ίδιας σειράς, και ελπίζουν σε ένα σύγχρονο αεροπορικό «θαύμα» που θα τους αφήσει κενή και ολόδική τους τη μεσαία θέση.

Στην καλύτερη περίπτωση -που συμβαίνει στις σπάνιες περιπτώσεις που μια πτήση δεν είναι εντελώς γεμάτη- κανείς δεν κάθεται ανάμεσά τους και οι δυο τους μπορούν να απλωθούν. Στη χειρότερη περίπτωση; Κάποιος «άτυχος» κάθεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που μιλούν, κουνούν τα χέρια κάνοντας νοήματα μεταξύ τους και, γενικότερα, τον ενοχλούν.

Τις περισσότερες φορές, όμως, κάποιος από το ζευγάρι προσφέρεται να αλλάξει θέση και ο επιβα΄της της μεσαίας θέσης λαμβάνει μια απροσδόκητη αναβάθμιση -είτε προς τον διάδρομο, είτε προς το παράθυρο.

«Συνήθως το άτομο είναι ενθουσιασμένο», λέει ο Scott Keyes, ιδρυτής της εταιρείας Scott's Cheap Flights και φανατικός υποστηρικτής του «κόλπου του ζευγαριού», όταν αυτός και η σύζυγός του, Anya, ταξιδεύουν μαζί χωρίς παιδιά.

Αλλά όπως υπενθύμισε ένα viral tweet νωρίτερα αυτό το μήνα, ο «ξένος» στη μέση δεν είναι πάντα ενθουσιασμένος - και ορισμένοι συνταξιδιώτες βρίσκουν τη στρατηγική προκλητική ή και καταδικαστέα.

Στην ανάρτηση που προκάλεσε μεγάλη ποικιλία αντιδράσεων και σχεδόν 200.000 likes, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Zack Bornstein έγραψε ότι το άτομο που καθόταν ανάμεσα σε αυτόν και τη φίλη του αρνήθηκε την προσφορά τους να πάρει τον διάδρομο ή το παράθυρο και αντ' αυτού έκατσε για το ταξίδι των πεντέμισι ωρών στη μέση.

Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι η προτίμηση στη μεσαία θέση ήταν ανεξήγητη. Αλλά ορισμένοι θεώρησαν ως πραγματική αιτία, το «κόλπο» του ζευγαριού.

«Το να προσπαθείς να εξασφαλίσεις μια ολόκληρη σειρά για εσάς, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, είναι απολαυστικό και επικροτώ το άτομο που δεν μετακινείται κινείται», σχολίασε κάποιος. «Όλοι θα θέλαμε μια σειρά για τον εαυτό μας, ξέρετε».

Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Να θυμάστε παιδιά, αν θέλετε να καθίσετε δίπλα στη γυναίκα σας στο αεροπλάνο, αγοράστε δύο θέσεις που να είναι πραγματικά η μία δίπλα στην άλλη, αντί να περιμένετε από τους ξένους να ικανοποιήσουν τον κακό σας προγραμματισμό».

Ένας τρίτος πρότεινε: «Πραγματικό βαμπίρ ενέργειας είναι αυτός που έκλεισε δύο θέσεις χωριστά και τώρα μεταθέτει το πρόβλημα σε κάποιον άλλον».



losing my mind, just offered the aisle seat to the guy sitting between me and my gf on a flight, and he said he’d rather stay in the middle seat between us — Zack Bornstein (@ZackBornstein) December 8, 2022

Η διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Cornell, Elissa Domingo Badiqué, 40 ετών, επισήμανε ότι ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το κόλπο φαίνεται πως πιστεύαν ότι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν θέση με το άτομο στη μέση - και ότι κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν συζητήσει τρόπους τιμωρίας των ανθρώπων που δεν θα άλλαζαν.

«Απλά να ξέρετε ότι προσπαθήσατε να τα βάλετε με το σύστημα και χάσατε. Δεχτείτε την ήττα αξιοπρέπεια», δήλωσε η Badiqué. «Μην προσπαθείτε να κάνετε τον άνθρωπο στη μεσαία θέση να υποφέρει επειδή δεν πήρατε αυτό που θέλατε».

Η Badiqué προτιμά τον διάδρομο και δήλωσε ότι ο σύντροφός της είναι συνήθως σύμφωνος με το να κάθεται στη μεσαία θέση. Δεν έχουν ρίξει ποτέ ρισκάρει, για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν μια ολόκληρη σειρά.

Ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε μια πτήση την περασμένη εβδομάδα, η 26χρονη Hanna Detwiler, η οποία ζει στο Columbus του Ohio, δήλωσε ότι αυτή και ο αρραβωνιαστικός της κλείνουν πάντα θέσεις ο ένας δίπλα στον άλλον, παρά το γεγονός ότι εκείνος είναι προτιμά περισσότερο τη θέση του διαδρόμου, ενώ εκείνη προτιμά το παράθυρο.

«Μιλούσα με τον αρραβωνιαστικό μου και έλεγα: "Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις την ευκαιρία να έχεις όλη τη σειρά"», είπε. Μήπως το έκανα λάθος;»

Παρόλα αυτά, η Detwiler, η οποία εργάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε ότι προτιμά να καθίσει δίπλα σε κάποιον που γνωρίζει παρά να ρισκάρει να κολλήσει δίπλα σε έναν ξένο.

«Πάντα σκέφτομαι μήπως κοιμηθώ» στα ταξίδια, είπε. «Προτιμώ να κοιμηθώ και να πέσω κατά λάθος πάνω στον αρραβωνιαστικό μου παρά σε κάποιον που δεν γνωρίζω».



People who fly as couples: do you book aisle and window and gamble on an empty middle seat? (And people who fly solo: do you hate when couples do this?) — Hannah Sampson (@hannahbsampson) December 16, 2022

Ο αεροσυνοδός Rich Henderson, 34 ετών, δήλωσε ότι μπορεί να καταλάβει πότε ένα ζευγάρι «παίζει το παιχνίδι»: Κάθονται εκατέρωθεν ενός άδειου μεσαίου καθίσματος, καθώς εκείνος περπατάει στην καμπίνα κλείνοντας τους αποθηκευτικούς χώρους πριν από την απογείωση.

«Απλώς σε κοιτούν και περιμένουν να μάθουν τη μοίρα τους», δήλωσε ο Henderson, ο οποίος διευθύνει το blog Two Guys on a Plane και τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τον σύζυγό του, Andrew Kothlow. Επαγγελματικά, είπε ότι η τακτική αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα. Αλλά προσωπικά, δεν την επικροτεί.

Λόγω της δουλειάς του, ο Henderson πετάει δωρεάν, αλλά συχνά πρέπει να παίρνει όποια θέση είναι διαθέσιμη. Θυμάται ένα ταξίδι με τη μητέρα του όπου κατέληξαν και οι δύο σε μεσαίες θέσεις. Βρισκόταν ανάμεσα σε ένα ανδρόγυνο.

«Η σύζυγος με κοίταξε αμέσως, κατάματα, και μου είπε: "Δεν μετακινούμαστε, οπότε μη ρωτάς"», είπε. Το ανδρόγυνο φορούσε ακουστικά με σύστημα ακύρωσης θορύβου, και πέρασε μεγάλο μέρος της οκτάωρης πτήσης κάνοντας χειρονομίες για να τραβήξει ο ένας την προσοχή του άλλου, ανταλλάσσοντας φαγητό και ποτά, ενώ κάποια στιγμή έχυσαν κόκκινο κρασί πάνω στον Henderson.

«Τώρα που το θυμάμαι, μου φαίνεται αστείο», είπε. «Αλλά δεν το απόλαυσα εκείνη τη στιγμή».

Άλλοι έμπειροι ταξιδιώτες έχουν αποκαλύψει τη δική τους στρατηγική, η οποία ενέχει σημαντικά λιγότερο ρίσκο: κλείστε θέσεις στο διάδρομο απέναντι ο ένας από τον άλλον. Αυτή είναι η λύση για τον Μπράιαν Σάμερς, συντάκτη του επιχειρηματικού ενημερωτικού δελτίου Airline Observer. Σε μήνυμά του, είπε ότι το κόλπο με το παράθυρο στο διάδρομο είναι προβληματικό σε μια εποχή που οι αεροπορικές εταιρείες έχουν λίγες κενές θέσεις.

«Σπάνια λειτουργεί», είπε.

Όμως κάποιοι φανατικοί δεν αλλάζουν γνώμη. «Είμαστε μερικοί φανατικοί των πτήσεων που το κάνουμε αυτό κάθε φορά», ανέφερε στο Twitter η Σάρα Νέλσον, διεθνής πρόεδρος της Ένωσης Αεροσυνοδών-CWA, συμπεριλαμβάνοντας μια φωτογραφία της ίδιας και της διευθύντριας επικοινωνίας του συνδικάτου, Τέιλορ Γκάρλαντ. «Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε τη σειρά για τον εαυτό μας».

Εάν κάποιος κλείσει τη μεσαία θέση, η Nelson είπε ότι προσφέρεται να κάτσει στη μεσαία θέση και να παραχωρήσει στο ξένο άνθρωπο τον διάδρομο.



People who fly as couples: do you book aisle and window and gamble on an empty middle seat? (And people who fly solo: do you hate when couples do this?) — Hannah Sampson (@hannahbsampson) December 16, 2022

Ο Chris Medland, ανεξάρτητος δημοσιογράφος και ραδιοτηλεοπτικός ανταποκριτής που καλύπτει τη Φόρμουλα 1, προσπαθεί να χρησιμοποιεί πόντους για να πετυχαίνει αναβάθμιση σε πιο ευρύχωρη θέση premium όταν ταξιδεύει με την αρραβωνιαστικιά του. Αλλά όταν αυτό δεν είναι εφικτό, επιλέγουν το κόλπο παράθυρο-διάδρομος. Πιστεύει ότι είναι επιτυχημένη και υπερασπίστηκε την πρακτική στο Twitter, λέγοντας ότι θα το δεχόταν αν κάποιος στη μέση δεν ήθελε να αλλάξει θέση.

«Το βλέπω ως ένα στοίχημα", δήλωσε ο 33χρονος Medland ο οποίος ζει έξω από το Λονδίνο. «Πάντα ένιωθα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ισορροπημένο. Άλλοτε κερδίζεις, άλλοτε χάνεις, και αν είσαι πρόθυμος να χάσεις κάποια φορά, δεν έχεις λόγο να παραπονιέσαι».

Με πληροφορίες από Washington Post