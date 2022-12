Αεροσυνοδός ξεσπά σε αγενή επιβάτη: «Σκάσε, δεν είμαι υπηρέτριά σου!»

Μια αεροσυνοδός καταγράφηκε να λέει σε έναν επιβάτη να «σκάσει» αφού φέρεται να έκανε συνάδελφό της να κλάψει.

Η αεροσυνοδός της ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo ενεπλάκη σε ένα έντονο καβγά με έναν ταξιδιώτη σε πτήση από την Κωνσταντινούπολη στο Δελχί.

Έτερος επιβάτης βιντεοσκόπησε το περιστατικό, το οποίο έγινε αμέσως viral όταν το μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

«Σκάσε, δεν είμαι υπηρέτριά σου!», ακούγεται να λέει η αεροσυνοδός στο βίντεο, που καλεί επίσης τον άνδρα να σταματήσει να της κουνάει το δάχτυλο και να της φωνάζει, προσθέτοντας πως «το πλήρωμά μου κλαίει εξαιτίας σου».

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv