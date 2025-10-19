Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η πληροφορία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά τεταμένης συνάντησης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση εξελίχθηκε σε «αντιπαράθεση με φωνές και ύβρεις», με τον Τραμπ να απορρίπτει χάρτες του μετώπου και να επαναλαμβάνει σχεδόν λέξη προς λέξη επιχειρήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε στον Ζελένσκι ότι ο Ρώσος ηγέτης τον είχε προειδοποιήσει πως θα «καταστρέψει» την Ουκρανία εάν δεν συμφωνήσει στους ρωσικούς όρους. Παρά την ένταση, ο Ουκρανός ηγέτης κατάφερε να αποσπάσει τουλάχιστον μια μερική αναδίπλωση από τον Τραμπ, ο οποίος κατέληξε να υποστηρίζει μια «παύση πυρός» στα σημερινά μέτωπα — μια θέση που, ωστόσο, παραμένει ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Τραμπ - Ζελένσκι: Η συνάντηση που άναψε φωτιές

Η συνάντηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που ο Τραμπ επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο «διαμεσολαβητή» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την επιτυχία του να μεσολαβήσει σε προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, για το Κίεβο, η επίσκεψη είχε διαφορετικό στόχο: να εξασφαλίσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk μεγάλης εμβέλειας, τους οποίους ο Τραμπ τελικά αρνήθηκε να παραδώσει.

Πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία, με τον Τραμπ να επιμένει πως η Ουκρανία πρέπει να «παραδώσει» ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία — αίτημα που ταυτίζεται με την πρόταση του Πούτιν, η οποία είχε διατυπωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα σε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών. «Ο Τραμπ πετούσε τους χάρτες στο τραπέζι, έβριζε συνεχώς και δήλωνε πως δεν αντέχει άλλο να βλέπει το μέτωπο της Ουκρανίας», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι πιέσεις του Πούτιν και το αδιέξοδο για το Κίεβο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να πρότεινε την Παρασκευή μια νέα συμφωνία: η Ουκρανία να παραδώσει τα υπόλοιπα εδάφη του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, με αντάλλαγμα μικρές περιοχές στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια. Αν και η πρόταση θεωρήθηκε από τη Μόσχα ως «παραχώρηση», για το Κίεβο ήταν εντελώς απαράδεκτη, καθώς θα σήμαινε την οριστική απώλεια μιας στρατηγικής περιοχής που βρίσκεται υπό μερική κατοχή από το 2014.

«Το να δοθεί το Ντονμπάς χωρίς μάχη είναι αδιανόητο για την ουκρανική κοινωνία, και ο Πούτιν το γνωρίζει πολύ καλά», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερεζκό, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου. «Δεν πρόκειται για εδάφη, αλλά για την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας».

Οι αντιδράσεις στην Ευρώπη και οι ανησυχίες για τη στάση του Τραμπ

Η επανάληψη από τον Τραμπ ρητορικής που παραπέμπει στις δηλώσεις του Πούτιν έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διπλωμάτες της Ε.Ε. εκφράζουν φόβους ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να υπονομεύσει την ενότητα της Δύσης και να προωθήσει μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Ρωσία, εάν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συνάντησης επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ «επανέλαβε κατά λέξη τα επιχειρήματα του Πούτιν» και «κατσάδιασε τον Ζελένσκι» επειδή δεν δείχνει «ευγνωμοσύνη» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας εξ αυτών σχολίασε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «έφυγε εξαιρετικά απογοητευμένος» και πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται πλέον «πραγματιστικά» για τα επόμενα βήματα χωρίς να στηρίζονται στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε στο Fox News ότι είναι «σίγουρος πως μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση», λέγοντας ότι «ο Πούτιν έχει ήδη κερδίσει κάποια εδάφη και θα πάρει κάτι». Δηλώσεις που, για πολλούς αναλυτές, ισοδυναμούν με παραδοχή ήττας της Ουκρανίας.

Η στάση του Τραμπ έχει εντείνει τις ανησυχίες στο Κίεβο, όπου θεωρούν ότι οι αμερικανικές πιέσεις για συμβιβασμό θα μπορούσαν να διαλύσουν το εσωτερικό μέτωπο και να ενισχύσουν την προπαγάνδα της Μόσχας. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο πεδίο, χωρίς σημαντικά εδαφικά κέρδη στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ο Ζελένσκι, σε δήλωσή του την Κυριακή, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τις χώρες του G20 και του G7 «να προχωρήσουν σε αποφασιστικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου», δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να υποκύψει στις ρωσικές απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από Financial Times