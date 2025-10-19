Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση του Ντονέτσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας της περασμένης Πέμπτης.

Η συνομιλία, που έρχεται σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή, δείχνει ότι ο Πούτιν δεν υποχωρεί από τις πάγιες αξιώσεις της Μόσχας και επιχειρεί να τις ενσωματώσει σε μια πιθανή διπλωματική λύση — αν και παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η αμερικανική πλευρά συμφωνεί ή προτίθεται να ανταποκριθεί.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε χαρακτηριστικά ότι μία τέτοια παραχώρηση θα ήταν για την Ουκρανία “σαν να της ζητάς να κόψει το δικό της πόδι”. Η δήλωση αντικατοπτρίζει τη στάση πολλών στην Ευρώπη ότι η διεκδίκηση του Ντονέτσκ δεν είναι απλώς διαπραγματευτικό σημείο, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και επιβίωσης.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν απάντησε δημόσια στο συγκεκριμένο αίτημα για το Ντονέτσκ. Στη συνάντησή του, ωστόσο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την προηγούμενη Παρασκευή, δήλωσε πως “ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει συμφωνία”, αφήνοντας ανοιχτό ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να εξετάσει λύσεις που θα περιλαμβάνουν παραχωρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή διεγείρει ανησυχίες στην Ουκρανία και την Ευρώπη για το αν η αμερικανική πολιτική προσανατολίζεται σε πιθανή αποδοχή ρωσικών όρων — κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θέση του Κιέβου και να ανατρέψει την ισορροπία στο μέτωπο.

