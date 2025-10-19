ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση του Ντονέτσκ

«Είναι σαν να τους λες να κόψουν το πόδι τους», δηλώνει Ευρωπαίος αξιωματούχος στην Washington Post

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση του Ντονέτσκ Facebook Twitter
0

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας της περασμένης Πέμπτης. 

Η συνομιλία, που έρχεται σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή, δείχνει ότι ο Πούτιν δεν υποχωρεί από τις πάγιες αξιώσεις της Μόσχας και επιχειρεί να τις ενσωματώσει σε μια πιθανή διπλωματική λύση — αν και παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η αμερικανική πλευρά συμφωνεί ή προτίθεται να ανταποκριθεί.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε χαρακτηριστικά ότι μία τέτοια παραχώρηση θα ήταν για την Ουκρανία “σαν να της ζητάς να κόψει το δικό της πόδι”. Η δήλωση αντικατοπτρίζει τη στάση πολλών στην Ευρώπη ότι η διεκδίκηση του Ντονέτσκ δεν είναι απλώς διαπραγματευτικό σημείο, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και επιβίωσης.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν απάντησε δημόσια στο συγκεκριμένο αίτημα για το Ντονέτσκ. Στη συνάντησή του, ωστόσο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την προηγούμενη Παρασκευή, δήλωσε πως “ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει συμφωνία”, αφήνοντας ανοιχτό ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να εξετάσει λύσεις που θα περιλαμβάνουν παραχωρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή διεγείρει ανησυχίες στην Ουκρανία και την Ευρώπη για το αν η αμερικανική πολιτική προσανατολίζεται σε πιθανή αποδοχή ρωσικών όρων — κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θέση του Κιέβου και να ανατρέψει την ισορροπία στο μέτωπο.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Διεθνή / PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Το σχέδιο PURL, υπό τον Τραμπ, χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά χρήματα για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία - Ποιοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετέχουν, ποιοι καθυστερούν και ποιες είναι οι προκλήσεις της δίκαιης κατανομής βαρών
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών

Διεθνή / Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών

Η ομόφωνη εκλογή του Αρχιμανδρίτη Συμεών από τη Σιναϊτική Αδελφότητα και η σημερινή χειροτονία του σηματοδοτούν το τέλος μιας περιόδου εσωτερικών αναταράξεων στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά
LIFO NEWSROOM
PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Διεθνή / PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Το σχέδιο PURL, υπό τον Τραμπ, χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά χρήματα για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία - Ποιοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετέχουν, ποιοι καθυστερούν και ποιες είναι οι προκλήσεις της δίκαιης κατανομής βαρών
LIFO NEWSROOM
Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Διεθνή / Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει υπερπαραγωγή σταφυλιών, πτώση ζήτησης και απώλεια καναδικής αγοράς, αφήνοντας τους παραγωγούς να προσαρμόζουν στρατηγικές, μειώνοντας τιμές και επαναφυτεύοντας αμπελώνες για να επιβιώσουν στην κρίση του κρασιού
LIFO NEWSROOM
Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Διεθνή / Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Μια νέα γερμανική έρευνα αποκαλύπτει πώς τα παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης βοηθούν, άθελά τους, την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετώντας τη ρητορική και τα θέματα που εκείνη θέτει στη δημόσια ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Διεθνή / Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατ. δολάρια σε ομάδες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επωφεληθεί από πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης, δημιουργώντας ερωτήματα για πιθανά συμφέροντα και συγκρούσεις
LIFO NEWSROOM
«Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / «Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Ο βρετανικός τύπος που παραδοσιακά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα της βασιλικής οικογένειας, αντανακλά και τη γενικότερη απογοήτευση ή ακόμη και αγανάκτηση της κοινής γνώμης
LIFO NEWSROOM
 
 