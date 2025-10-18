Το τηλεφώνημα Πούτιν – Τραμπ που άλλαξε ξανά τη στάση των ΗΠΑ

Η νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να άλλαξε για ακόμη μία φορά την αμερικανική στάση απέναντι στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Πούτιν κατάφερε να «αποπροσανατολίσει» τον Τραμπ από την ιδέα παροχής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, στρέφοντας τη συζήτηση σε ένα νέο ραντεβού κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Μέχρι την Πέμπτη, όλα έδειχναν ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να ενισχύσουν θεαματικά τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Όμως μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ μίλησε για «τέλος του πολέμου χωρίς πυραύλους» και δήλωσε πως «δεν θέλουμε να δίνουμε όπλα που χρειαζόμαστε εμείς οι ίδιοι».

Η μεταστροφή αυτή θυμίζει προηγούμενα επεισόδια: κάθε φορά που ο Τραμπ συναντά ή επικοινωνεί με τον Πούτιν, η στάση του απέναντι στη Μόσχα μαλακώνει αισθητά. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, χωρίς να δείχνει διάθεση για εκεχειρία.

Αντί για νέα στρατιωτική βοήθεια ή κυρώσεις, ο Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, δηλώνοντας πως στόχος είναι να «φέρουμε αυτόν τον άδοξο πόλεμο στο τέλος του». Η ανακοίνωση θεωρείται δώρο για τον Ρώσο ηγέτη, που εδώ και μήνες επιδιώκει να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός, ενώ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι, παρότι δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόταση Τραμπ για διακοπή των μαχών «στις παρούσες γραμμές», βρίσκεται σε δύσκολη θέση: η Ουκρανία δεν έχει κερδίσει σημαντικά εδάφη το καλοκαίρι, ενώ ο Πούτιν συνεχίζει να ζητά την παράδοση νέων περιοχών και την απομάκρυνση της χώρας από το ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν «παίζει» τον Τραμπ με φιλοφρονήσεις και καθυστερήσεις

Αναλυτές στη Δύση βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: ο Πούτιν χρησιμοποιεί φιλοφρονήσεις, καθυστερήσεις και υποσχέσεις ειρήνης για να πείσει τον Τραμπ να καθυστερεί μέτρα κατά της Ρωσίας. Στο τελευταίο τηλεφώνημα, ο Ρώσος πρόεδρος εξήρε τον Τραμπ για τη «Συμφωνία Ειρήνης στη Γάζα», αποκαλώντας τη «μεγάλο επίτευγμα της ανθρωπότητας» και επαίνεσε τη Μελάνια Τραμπ, μια κίνηση που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «κλασική ρωσική διπλωματία κολακείας».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Παρά τις υποσχέσεις του Πούτιν για «ειρήνη μέσω συνόδου», η πραγματικότητα στο μέτωπο παραμένει ζοφερή. Η Ρωσία έχει αποτύχει να καταλάβει την πόλη Ποκρόβσκ στο Ντονέτσκ, ενώ οι μάχες συνεχίζονται με βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές. Οι οικονομικές κυρώσεις, εν τω μεταξύ, έχουν φέρει τη ρωσική οικονομία στα όρια ύφεσης, με το 40% του προϋπολογισμού να πηγαίνει στον στρατό.

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις στη Ρωσία δείχνουν ότι το 63% των πολιτών θέλει να σταματήσει ο πόλεμος — ένδειξη κόπωσης που, αν και δεν απειλεί το καθεστώς, δείχνει πως η κοινωνία αρχίζει να δυσανασχετεί.

Ο Τραμπ πάντως δείχνει αμετακίνητος στην πίστη του ότι «ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο». Όπως δήλωσε: «Έχω να κάνω με τους καλύτερους όλη μου τη ζωή και πάντα βγαίνω κερδισμένος». Για την ώρα, όμως, το μόνο που φαίνεται να έχει κερδίσει είναι ο Πούτιν — κι ένας ακόμα κύκλος αναμονής για το πότε θα τελειώσει πραγματικά αυτός ο πόλεμος.

Με πληροφορίες από Washington Post