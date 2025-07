Ο Τραμπ δεν αποκλείει ότι θα απελάσει τον Ελον Μασκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο απέλασης του Έλον Μασκ, κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεσή τους με αφορμή τη φορολογική μεταρρύθμιση των Ρεπουμπλικανών. Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, θα το δούμε», παρά το γεγονός ότι ο Μασκ είναι πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης γεννημένος στη Νότια Αφρική.

Η κόντρα των δύο ανδρών έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανοιχτή αντίθεση του Μασκ στι «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο του Τραμπ, το οποίο καταργεί επιδοτήσεις για αγορές ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον επικεφαλής της Tesla ότι αντιδρά επειδή «χάνει την επιδότηση για τα EVs» και προειδοποίησε ότι «θα μπορούσε να χάσει πολλά περισσότερα».

Reporter: Are you going to deport Elon Musk?



Trump: We'll have to take a look. We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn’t that be terrible? He gets a lot of subsidies. pic.twitter.com/6I0OAIv7Js