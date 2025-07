Ο Μασκ απειλεί με ίδρυση κόμματος και «εκδίωξη» όσων ψηφίσουν το «μεγάλο, όμορφο νομοσχεδίο» του Τραμπ

Ο Έλον Μασκ ορκίστηκε να εκδιώξει πολιτικά κάθε νομοθέτη που θα στηρίξει το «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως το αποκαλεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για ιστορική αύξηση του χρέους και καταγγέλλοντας υποκρισία από τους Ρεπουμπλικανούς που εκλέχθηκαν με υποσχέσεις περιορισμού των δαπανών.

«Κάθε μέλος του Κογκρέσου που έκανε εκστρατεία για τη μείωση των κρατικών δαπανών και στη συνέχεια ψήφισε αμέσως τη μεγαλύτερη αύξηση χρέους στην ιστορία θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι του από ντροπή! Και θα χάσουν τις προκριματικές εκλογές του χρόνου αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω σε αυτή τη Γη», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people.