Ο Τιμοτέ Σαλαμέ εμφανίστηκε σε διαγωνισμό για τον καλύτερο σωσία του

Ο Τιμοτέ Σάλαμε έκανε μία αιφνιδιαστική εμφάνιση σε έναν διαγωνισμό για το ποιος είναι ο καλύτερος σωσίας του ηθοποιού, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, όσο επιτυχημένες και να ήταν οι μιμήσεις των διαγωνιζόμενων, υπήρχε ένα χαρακτηριστικό που έκανε τον ίδιο τον Σάλαμε να ξεχωρίζει: Οι σωματοφύλακες του.

Timothée Chalamet making a surprise appearance at his look-alike contest in NYC. pic.twitter.com/z5hdXTVfpN — Film Updates (@FilmUpdates) October 27, 2024

Πανδαιμόνιο επικράτησε όταν η παρουσία του 28χρονου ηθοποιού έγινε αντιληπτή, με τους θαυμαστές του να σπεύδουν να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του. Πέρα από τα χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους είχαν ντυθεί Willy Wonka ή Πολ Ατρείδης, δύο χαρακτήρες που ο Σάλαμε έχει υποδυθεί στην μεγάλη οθόνη.

LMAOO TIMOTHEE CHALAMET ACTUALLY SHOWED UP TO THE TIMOTHEE CHALAMET LOOKALIKE CONTEST IN WASHINGTON SQUARE PARK pic.twitter.com/yDt7tl6T2p — industry s3 awards campaign manager 🍉 (@itweetabttv) October 27, 2024

Ο αστέρας του Dune, που εμφανίστηκε με μουστάκι, πέρασε λίγη ώρα αλληλεπιδρώντας με τους διαφόρους σωσίες του και σύντομα αποχώρησε. Όμως φαίνεται ότι οι αναταραχές συνεχίστηκαν, καθώς ένας από τους συμμετέχοντες έφυγε από την εκδήλωση με χειροπέδες.

Ο λόγος πίσω από την σύλληψη δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά οι αρχές της Νέας Υόρκης χαρακτήρισαν το event «παράνομο», καθώς οι διοργανωτές δεν είχαν εξασφαλίσει επίσημη άδεια.

Someone is being arrested at the Timothée Chalamet lookalike contest in NYC. pic.twitter.com/mbUSoJSTnX — 🏁 (@concertleaks) October 27, 2024

Έτσι, το πλήθος των κατά βάση νεαρών ανδρών με σγουρά μαλλιά μετακινήθηκε σε ένα κοντινό πάρκο, όπου ο διαγωνισμός συνεχίστηκε. Μάλιστα, εκτός από την εξωτερική εμφάνιση, οι επίδοξοι σωσίες κρίθηκαν και στο κατά πόσο ξέρουν Γαλλικά, όπως ο ίδιος ο Σάλαμε. Ακόμη, ρωτήθηκαν ποια είναι τα σχέδια τους για την Κάιλι Τζένερ, την σύντροφο του ηθοποιού.

Τελικά, νικητής αναδείχθηκε από το κοινό ο Μάιλς Μίτσελ, ένας φοιτητής από το Staten Island της Νέας Υόρκης ντυμένος ως Willy Wonka.

The winner of the Timothee Chalamet lookalike competition is a 21 year old college student from Staten Island who says he is going to spend his 50 dollar prize on candy pic.twitter.com/o9waKaafz2 — Ej Dickson (@ejdickson) October 27, 2024

Στον απόηχο της νίκης του, ο Μίτσελ, που μοίραζε γλυκά στους νεαρούς παρευρισκόμενους, δυσκολεύτηκε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

«Είμαι ενθουσιασμένος και συγχρόνως συγκλονισμένος. Υπήρχαν τόσοι πολλοί καλοί σωσίες. Ήταν πραγματικά δύσκολη η επιλογή».

