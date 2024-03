Τιμοτέ Σαλαμέ όπως «Μπομπ Ντίλαν»: Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας

Στη δημοσιότητα βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες του Τιμοτέ Σαλαμέ ως Μπομπ Ντίλαν από τη νέα βιογραφική ταινία που βρίσκεται στα γυρίσματα.

Ο 28χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ που θα υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν στην νέα ταινία με τίτλο «A Complete Unknown», εντοπίστηκε χθες στα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το People, φαίνεται ο ηθοποιός με ένα κλασσικό λουκ των 60’s να κρατάει μια φθαρμένη θήκη κιθάρας. Για να υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν, ο Τιμοτέ Σαλεμέ φόρεσε ένα τζιν παντελόνι ένα χακί τζάκετ και ένα πορτοκαλί κασκόλ.

Η νέα ταινία πραγματεύεται την αμφιλεγόμενη μετάβαση του Μπομπ Ντίλαν στην ηλεκτρική κιθάρα κατά τη δεκαετία του 1960 και την πορεία του προς το να γίνει ο θρύλος της folk μουσικής. Για την ταινία μπορεί λίγα να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά αλλά, το κοινό γνωρίζει ότι στην νέα βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν θα δει τον Τιμοτέ Σαλάμε να τραγουδάει.

Ακόμα η ταινία θα περιλαμβάνει και κάποιες άλλες χαρακτηριστικές προσωπικότητες της εποχής όπως ο Γούντι Γκάρθι, ο Πιτ Σίγκερ και η Τζόαν Μπαέζ, που όλοι παίζουν ρόλο στον τρόπο που εξελίσσεται η αφήγηση της ταινίας. Μάλιστα τον ρόλο του Πιτ Σίγκερ αναμένεται να ενσαρκώσει ο Έντουαρντ Νόρτον.

Timothée Chalamet Photographed for First Time on Set of Upcoming Bob Dylan Biopic — See the Photos! https://t.co/jLFAKGUiqm