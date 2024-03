Μέριλιν Μονρόε: O μεγαλύτερος μύθος του Χόλυγουντ «επιστρέφει» μέσω AI

Περισσότερα από 60 χρόνια μετά το θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε ξανασυστήνεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και θα κάνει το ντεμπούτο της την Παρασκευή 9/3 στο τεχνολογικό συνέδριο South by Southwest στο Όστιν του Τέξας.

Εμφανιζόμενη μέσω της οθόνης του υπολογιστή με ένα σεμνό μαύρο πουλόβερ ζιβάγκο και με το γνωστό ξανθό pixie χτένισμά της, η ψηφιακή σωσίας της εμβληματικής ηθοποιού θα συνομιλεί με τη γνωστή αναπνευστική φωνή της, έχοντας την ικανότητα να εκφράσει συναισθήματα, όπως το να χαμογελάσει ως απάντηση σε ένα κομπλιμέντο.

Σε ένα πρόσφατο τεστ, η digital Μέριλιν μίλησε για τον αγαπημένο της κινηματογραφικό ρόλο ως Sugar στην κωμωδία του 1959 «Μερικοί το προτιμούν καυτό», κάνοντας παύσεις και ρίχνοντας μια στοχαστική ματιά πριν δώσει τις απαντήσεις της.

Είπε ότι βρήκε τον σέξι αλλά και ευάλωτο χαρακτήρα «δύσκολο ρόλο, αλλά και ικανοποιητικό». Συνέστησε επίσης άλλες κωμωδίες, όπως το «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές» του 1953.

