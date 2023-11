Ο Σταϊνμάιερ περίμενε μισή ώρα στην πόρτα του αεροπλάνου, φτάνοντας στο Κατάρ

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ βρέθηκε σε ασυνήθιστη θέση φτάνοντας χθες στην Ντόχα: αναγκάστηκε να περιμένει για περίπου μισή ώρα, προτού αποβιβαστεί.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έμεινε όρθιος στην πόρτα του αεροπλάνου του για σχεδόν 30 λεπτά από την στιγμή που προσγειώθηκε. Ο λόγος ήταν πως δεν βρέθηκε κανείς εκπρόσωπος της χώρας να τον υποδεχτεί επίσημα, καθώς ο Γερμανός πρόεδρος είχε φτάσει λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Το αεροδρόμιο είχε τοποθετήσει το κόκκινο χαλί για τον Γερμανό ηγέτη, μια στρατιωτική φρουρά ήταν εκεί για να αποδώσει τιμές, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη χώρα ήταν επίσης παρών, αλλά έλειπε ο εκπρόσωπος του Κατάρ. Τελικά, έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών Μπιν Σαάντ Αλ Μουραϊκί.

Στη συνέχεια ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αναχώρησε για τη συνάντησή του με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Το Κατάρ είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Σταϊνμάιερ στη Μέση Ανατολή, αφού επισκέφθηκε το Ισραήλ και το Ομάν.

German President Frank-Walter Steinmeier had an unusual wait at the airport in Qatar's capital Doha.



He was left standing at the door of his plane for nearly 30 minutes after touching down. pic.twitter.com/kQdkeA81qa