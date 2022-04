Ο Σον Πεν καλεί κάποιον δισεκατομμυριούχο να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη για την Ουκρανία

Ένας δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αγοράζοντας για το Κίεβο μαχητικά αεροσκάφη, υποστήριξε ο Σον Πεν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, επανέλαβε το πάγιο αίτημα της Ουκρανίας προς τη Δύση, για μαχητικά αεροσκάφη F-15 ή F-16.

Ο Σον Πεν ήταν στο Κίεβο όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, για ένα ντοκιμαντέρ για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο συνάντησε την ίδια ημέρα. Το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί με δηλώσεις και κινήσεις να υποστηρίξει την Ουκρανία και τους πολίτες της που έγιναν πρόσφυγες, ενώ επέστρεψε στη χώρα, κάνοντας επίσκεψη στη Λβιβ. Επίσης, πρόσφατα απείλησε να λιώσει δημοσίως τα Όσκαρ του, αν δεν επιτρεπόταν στον Ζελένσκι να μιλήσει στην τελετή απονομής των βραβείων, κάτι που δεν έγινε.

«Δύο μοίρες F-15 ή F-16 (δηλαδή 12 αεροσκάφη με καλύτερη τεχνολογία από τα ρωσικά MiG η SU), στα οποία μπορούν να εκπαιδευθούν γρήγορα οι Ουκρανοί πιλότοι (3 εβδομάδες) θα κόστιζαν σε ιδιώτες αγοραστές περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Προσθέστε άλλα 200 εκατ. για πυραύλους. Ένας δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σαφώς υπάρχουν πρόσθετα στον εξοπλισμό και τη διατήρηση δημιουργικών διαδρόμων απογείωσης κτλ., αλλά αξίζει να το σκεφτεί κάποιος», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός.

