Σον Πεν: Θα καταστρέψω δημοσίως τα βραβεία μου, αν ο Ζελένσκι δεν μιλήσει στα Όσκαρ

Ο Σον Πεν είπε ότι θα «καταστρέψει δημοσίως» τα Όσκαρ του εάν η Ακαδημία επιλέξει να μην συμπεριλάβει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην τελετή απονομής του 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, η παρουσιάστρια των Όσκαρ Έιμι Σούμερ υποστήριξε ότι το αίτημά της να μιλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος στην εκδήλωση απορρίφθηκε.

Αν και από χθες φημολογείται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε συζητήσεις για να απευθύνει μήνυμα μέσω βίντεο στην τελετή απονομής των Όσκαρ, προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ενώ αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι η Ακαδημία δεν έχει αποφασίσει να τελικά θα πάρει πολιτική θέση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο CNN, ο Σον Πεν είπε ότι η Ακαδημία έχει υποχρέωση να επιτρέψει στον Ζελένσκι να μιλήσει εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο που θα μπορούσαν να κάνουν τα Όσκαρ από το να του δώσουν την ευκαιρία να μιλήσει σε όλους μας», είπε ο ηθοποιός.

«Κατάλαβα ότι έχει ληφθεί απόφαση να μην το κάνουμε… Εάν [η Ακαδημία] έχει επιλέξει να μην ασχοληθεί με την Ουκρανία, η οποία δέχεται σφαίρες και βόμβες για εμάς, τότε πιστεύω ότι για κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους θα είναι η πιο άσεμνη στιγμή στην ιστορία του Χόλιγουντ».

ICYMI: Actor Sean Penn says the Oscars should be boycotted if the ceremony’s planners have decided against having Zelensky on the program. pic.twitter.com/4LI2YIiKcD