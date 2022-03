Στην Ουκρανία ξανά ο Σον Πεν

Ο ηθοποιός Σον Πεν ταξίδεψε για μία ακόμα φορά στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά βρέθηκε στην πόλη Λβιβ.

Σε σχετική φωτογραφία που ανάρτησε δε, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης, απεικονίζεται με τον κυβερνήτη της πόλης, Maksym Kozytskyy.

«Ήμουν στη Λβιβ, με την ομάδα της Core, σχεδιάζοντας τη στρατηγική με την τοπική διακυβέρνηση και τις ΜΚΟ για την κλιμάκωση των προγραμμάτων μας εντός της χώρας.

»Είχαμε μία ωραία συνάντηση με τον κυβερνήτη Maksym Kozytskyy» ανέφερε αναρτώντας και σχετική φωτογραφία, από τη χθεσινή τους συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σον Πεν βρέθηκε στο Κίεβο κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, όπου είχε και συνάντηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο Ζελένσκι καθώς ετοιμάζει σχετικό ντοκιμαντέρ.

Πρόσφατα, σύναψε συμφωνία μέσω της οργάνωσής του CORE, με τον δήμο της Κρακοβίας στην Πολωνία, για τη στήριξη των προσφύγων από την Ουκρανία ενώ ο ίδιος προ ημερών διαμήνυσε ότι θα «καταστρέψει δημοσίως» τα Όσκαρ του εάν η Ακαδημία επιλέξει να μην συμπεριλάβει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην τελετή απονομής του 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, η παρουσιάστρια των Όσκαρ Έιμι Σούμερ υποστήριξε ότι το αίτημά της να μιλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος στην εκδήλωση απορρίφθηκε. Και τελικά όντως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν μίλησε στα Όσκαρ.

